Посол Румынии в Кишинэу в новом качестве

Вчера в Кишинэу дан старт деятельности Ассоциации румынских инвесторов.

Как сообщает ТРИБУНА, ассоциация создана 24.01.2018 14 работающими в Молдове румынскими компаниями. Посол Румынии в Молдове и председатель Ассоциации Даниел Йоницэ отметил, что обещание создать такую ассоциацию выполнено.

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ на церемонии открытия Ассоциации отметила, что Румыния заинтересована в наращивании инвестиций в Республике Молдова.

«Молдова остается для правительства Румынии одним из важнейших приоритетов и Румыния и впредь поддержит процесс реформирования в Молдове. Скоро и граждане ощутят пользу от румынских инвестиций. Мы намерены наращивать инвестиции в Молдове и заложить основу для дальнейшего сотрудничества. Надеюсь, что румынские инвесторы послужат примером и для других», — заявила Дэнчилэ.

Присутствующий на церемонии премьер-министр Республики Молдова Павел Филип также отметил, что Румыния остается главным торговым партнером Республики Молдова. «В прошлом году наш товарооборот вырос. Мы и впредь будет устранять все препятствия для инвесторов. Эта Ассоциация поспособствует развитию инвестиций, и призвана стать инструментом правительства в устранении препятствий существующих на пути инвесторов в Молдове», — заявил премьер-министр.

Кристина Парфени