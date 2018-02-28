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Политика
Посол Румынии в Кишинэу в новом качестве
28.02.2018

Вчера в Кишинэу дан старт деятельности Ассоциации румынских инвесторов.

Как сообщает ТРИБУНА, ассоциация создана 24.01.2018 14 работающими  в Молдове румынскими компаниями. Посол Румынии в Молдове и председатель Ассоциации Даниел Йоницэ отметил, что обещание создать такую ассоциацию выполнено.

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ на церемонии открытия Ассоциации отметила, что Румыния заинтересована в наращивании инвестиций в Республике Молдова.

 «Молдова остается для правительства Румынии одним из важнейших приоритетов и Румыния и впредь поддержит процесс реформирования в Молдове. Скоро и граждане ощутят пользу от румынских инвестиций. Мы намерены наращивать инвестиции в Молдове и заложить основу для дальнейшего сотрудничества. Надеюсь, что румынские инвесторы послужат  примером и для других», — заявила Дэнчилэ.

Присутствующий на церемонии премьер-министр Республики Молдова Павел Филип также отметил, что Румыния остается главным торговым партнером Республики Молдова.  «В прошлом году наш  товарооборот вырос. Мы и впредь будет устранять все препятствия для инвесторов. Эта Ассоциация поспособствует развитию инвестиций, и призвана стать инструментом правительства в устранении препятствий  существующих на пути инвесторов в Молдове», — заявил премьер-министр.

Кристина Парфени


 
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