Передовик ЛП: не исключено, что выборы в столице могут не состояться

Вице-председатель Либеральной партии (ЛП) Валерий Мунтяну ответил на следующий вопрос: Когда ЛП утвердит стратегию кампании и кандидата для примэрии? Что встанет в основу избирательной стратегии ЛП?

«На этой неделе ЦИК должна назначить дату проведения выборов. Но пока еще не исключено, что власть может блефовать, и под благовидным предлогом не назначить выборы. Например, потому что 20 мая на Кишинэу упадет комета, и выборы проводить нельзя.

Других причин у них быть не должно. Они вынуждены проводить выборы. Но мы не полностью в этом уверены. После того как будут назначены выборы, мы обязательно обсудим условия участия в них»,- утонил Мунтяну.

Что касается основ для избирательной стратегии, Мунтяну отметил, что «в связи с этим изобретать велосипед никто не будет». «Все давно придумано. Наша верность национальным ценностям, проблемы жителей столицы, демократия – вот столпы нашей предвыборной кампании», — отметил Мунтяну.

Андриана Кептине