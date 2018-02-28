Скомпрометировавшая себя судья требует компенсации от экс-прокурора Кишинева

Бывшая судья Лилия Васильевич требует у бывшего прокурора Кишинева Ивана Дьякова компенсацию в 240 тыс. леев за клевету.

Иван Дьяков считает, что суд превысил свои полномочия, допустив серьезные процедурные нарушения при регистрации дела и говорит, что суд должен был отказать в его рассмотрении, так как был превышен срок давности для возбуждения дела.

Как сообщает IPN, Дьяков сообщил в ходе проведенной в понедельник пресс-конференции, что бывшая судья Лилия Василевич посчитала клеветническими публичные заявления Дьякова, сделанные им в рамках пресс-конференций в 2013-2014 г.г. Несмотря на то, что в соответствии с процедурой, судья могла подать на него в суд в течение 20 дней, она сделала это только спустя год.

Бывший прокурор отметил, что компенсации, на которые претендует Лилия Василевич, были рассчитаны с учетом доходов, которых судья лишилась после того, как была уволена по решению Высшего совета магистратуры. «Разве я ее уволил? Высший совет магистратуры ее уволил. Она дошла до Высшей судебной палаты, прошла все суды. Все признали, что она была правильно уволена», - подчеркнул Иван Дьяков.

Иван Дьяков подверг критике деятельность бывшей судьи, отметив, что она вынесла целый ряд решений, которые были отменены. Из-за Лилии Василевич Молдова проиграла несколько дел в Европейском суде по правам человека, сказал Иван Дьяков, который добавил, что судья была назначена в должности по политическим критериям, а в своей деятельности она исполняла политические заказы.

По мнению Дьякова, «кое-кто» заинтересован в том, чтобы Лилия Василевич вернулась в систему, а дело, в котором его обвинили в клевете, входит в тот же сценарий. «В нормальном государстве, где правосудие работает в интересах граждан, давно было бы уголовное дело за ее действия», - заявил бывший прокурор Кишинева Иван Дьяков.

Решение по делу, возбужденному по требованию скомпрометировавшей себя судьи, должно быть вынесено 6 марта