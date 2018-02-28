Виорика Дэнчилэ: Румыния хочет увеличить объем инвестиций в Молдове

Развитие молдавско-румынских отношений является одним из главных приоритетов правительства Румынии, а стратегической целью – евроинтеграция Молдовы. Заявление было сделано сегодня премьер-министром Румынии Виорикой Дэнчилэ в ходе совместной пресс-конференции с премьером Республики Молдова Павлом Филипом, передает МОЛДПРЕС.

Чиновники сообщили, что на встрече обсуждались двусторонние отношения, совместные проекты, углубление партнерских отношений, осуществление реформ и европейская повестка дня.

«Этот визит очень важен, поскольку Румыния была и остается самым последовательным сторонником нашей страны в осуществлении повестки дня реформ. Сегодняшняя дискуссия была конструктивной и искренней. Мы говорили о предоставлении поддержки, необходимой для продолжения двусторонних проектов. Кроме того, мы говорили о внутренней ситуации, и высоко оценили высокий уровень двусторонних отношений, отметив их, как отличные», - сказал Павел Филип.

Молдавский премьер-министр заявил, что в ходе двустороннего обсуждения было принято решение провести в первой половине этого года совместное заседание молдавско-румынских правительств в Кишинэу.

«Мы также приветствовали приход румынского банка Transilvania и Transgaz România на молдавский рынок. Для нас, энергетическая безопасность чрезвычайно важна, потому что таким образом мы сможем диверсифицировать источники импорта природного газа. Мы обсудили и вопрос о строительстве мостов между двумя государствами, также поблагодарили за микроавтобусы для перевозки школьников, за ремонт детских садов, стипендии, предоставленные молодым людям и за многие другие проекты. Мы высоко ценим материальную поддержку, предоставленную Румынией, я имею в виду кредит в размере 150 млн. евро. Хочу отметить и торговый обмен между двумя государствами, Румыния, будучи основным инвестором в Республике Молдова. Я уверен, что наше сотрудничество будет еще лучше, а общие цели будут достигнуты», - отметил Павел Филип.

В свою очередь, румынский чиновник подчеркнула, что отношения между двумя государствами - особые, поскольку Республика Молдова является важным партнером для Румынии.

«Я очень рада, что впервые приехала в Кишинэу. Это первый визит в качестве премьер-министра, что показывает мою привязанность к Молдове. Сегодня мы провели ряд существенных дискуссий о текущих проектах и европейской повестке дня Молдовы. Важной темой стало расширение газопровода Яссы – Унгень до Кишинэу, в результате чего Румыния подтверждает свою роль в качестве важного партнера.

Моя страна хочет увеличить объем инвестиций в Молдове, поэтому мы приветствуем прогресс, достигнутый в энергетических проектах, я имею в виду, в том числе приход на молдавский рынок Transgaz Romania. Мы продолжим инвестировать в образование, культуру, финансовую сферу и экономику, на благо граждан. Вместе с тем, мы приветствуем организацию совместного заседания двух правительств, где обсудим совместные проекты и двустороннюю повестку», - сказала Виорика Дэнчилэ.

Премьер Румынии Виорика Дэнчилэ находится сегодня с официальным рабочим визитом в Кишинэу. Она встретится и с председателем парламента Андрианом Канду. Виорика Дэнчилэ назначена на должность в конце прошлого месяца, после того, как бывший премьер-министр Михай Тудосе подал в отставку.