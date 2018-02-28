Наследство от дядюшки из Лондона: студентка из Приднестровья, мечтая получить миллионы, осталась без 23 тысяч долларов

Мошенники оставили 20-летнюю девушку без денег, которые она им переводила несколько раз, надеясь на солидный куш

Сколько раз твердили миру, не вестись на мошеннические схемы и лохотроны, процветающие в Интернете! Но в очередной раз обязательно найдется простак или простушка, которые попадутся на удочку аферистов!

В августе прошлого года 20-летней студентке из Приднестровья по электронной почте девушке поступило сообщение от незнакомца из Европы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Англичанин Вежливый сообщал о том, что в Лондоне скоропостижно скончался её дальний родственник, который завещал жительнице Приднестровья значительное состояние. Вот только чтобы получить это наследство, девушке необходимо «разморозить» счёт в банке, перечислив «энную» сумму денег в иностранной валюте.

Не сумев избежать искушения, студентка вступила в переписку и, в конце концов, отправила по указанному адресу 9 переводов на сумму свыше 23 000 долларов! Но обещанного миллионного наследства так и не дождалась. А европейский счёт хоть и существовал, но использовался преступниками в мошеннических целях. По заявлению потерпевшей проводится проверка.

ЛЕОНИД РЯБКОВ