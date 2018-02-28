"Наша партия": Плахотнюк копирует программу Гитлера "Reichsautobahn", прихватизируя дорожный фонд

В преддверии выборов правящая Демпартия "прихватизирует" Дорожный фонд Молдовы, - считает заместитель председателя "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко, раскритиковавший инициативы лидера ДПМ Влада Плахотнюка о ремонте дорог республики.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он написал в facebook, комментируя обещания отремонтировать и построить в этом году 1200 км сельских дорог, что речь идет о банальной "прихватизации" Дорожного фонда в интересах правящей партии, да еще и в выборный год.

"Судите сами. Объем ДФ на 2018 год - 1,7 миллиарда лей, в т.ч. около 1 миллиарда - трансферты из госбюджета. При стоимости 1 км качественного асфальтового покрытия двусторонней дороги в селе на уровне 1 миллиона лей средств фонда хватило бы на ремонт порядка 1700 км дорог. Но из ДФ надо ремонтировать и прочие дороги, включая междугородние. Объявил бы Плахотнюк свою дорожную программу или нет, но средства ДФ все равно должны быть потрачены, а их хватит как раз на объем сельских дорог, анонсированный координатором", - обратил внимание Чубашенко.

По его мнению, обычная государственная программа объявлена партийной, что "неудивительно для власти, обвиняемой в краже из банков миллиарда долларов".

Политик напомнил, что протяженность автодорог в Молдове составляет около 9400 км, из которых 6000 км - сельские, а остальные - национальные, межгородские и межрайонные. "В республике до 900 сельских примэрий, в состав которых входит около 1600 коммун и сел. 1200 км, которые Плахотнюк обещает отремонтировать в этом году, это в среднем по 0,55 км на село. Негусто", - констатировал оппозиционер.

Он называет инициативу главы ДПМ "дорожно-партийной "находкой", сравнив с программой Reichsautobahn, "реализованной в Германии по инициативе фюрера": "По той программе с 1934 по 1941 года в Третьем рейхе построили около 4000 км автомагистралей, многие из которых эксплуатируются по сей день. Но фюрер вошел в историю отнюдь не автобанами. И Плахотнюк войдет в нее не как "строитель дорог", а как человек, которого считают узурпатором, главой репрессивного, антидемократического режима, захватившего Молдову", - считает вице-председатель НП.