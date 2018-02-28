Водителю фуры из Молдовы, который застрял в буране в России, проезжавшие коллеги не стали помогать: боялись, что это бандитская засада

Только после того, как кинули клич по соцсетям, нашему соотечественнику неравнодушные люди помогли выжить в жуткий мороз.

В соцсетях в специализированных группах появился клич, предназначенный для всех неравнодушных дальнобойщиков (орфография сохранена): «Срочно нужна помощь! За Почепом в сторону Клинцов стоит с пятницы фура. Мужику 67 лет. Молдован.

Замерзла машина, автономка не пашет. Денег на новые аккумы нет, все отдал. Местные привезли колес, подкармливают. Контактов нет. Номер не дает, стесняется. Не проезжайте мимо!»

Подумали сначала, что фейк. Как только какая-нибудь непогода с метелью и бураном разыгрывается, появляются подобные крики о помощи, чтобы насобирать лайков и перепостов. А оказалось, что история реальная! Произошла она в Брянской области между населенными пунктами Почеп и Клинцы (расстояние — около 100 километров).

- Действительно, водитель из Молдовы застрял там с пятницы, 23 февраля, - рассказали «Комсомолке» в AITA (международная ассоциация автоперевозчиков Молдовы). - Подкармливали его, везли колеса, чтобы он их жег и не замерз. В воскресенье его отбуксировали на машине автопредприятия, на которое он работает. Сейчас он находится в Брянске, с ним все в порядке, возвращается домой.

- Часто ли происходят подобные ситуации?

- Случаются, но они редко становятся достоянием общественности. Как-то мы сами решаем эти вопросы между собой. Но взаимовыручка у дальнобойщиков работает в любом случае!

ЧП приключилось с водителем предприятия «Deltrans group». Мы дозвонились до директора Николая Грибинчи.

- Да, это произошло с нашим водителем. - подтвердил Николай Данилович. - Но все закончилось хорошо, водитель уже прошел таможню, будет в Кишиневе через неделю-полторы. Он вез оборудование, но застрял ненадолго.

- С пятницы до воскресенья — это ненадолго?

- А что вы думаете?! У нас машины иногда неделю стоят! Вот в Болгарии дороги закрыли, пять-шесть машин стоят. Один уже три дня стоит из-за непогоды!

- Вашему водителю помогли дальнобойщики?

- Может, и помогли. Чай предложили... У него сел телефон, другой водитель дал ему телефон позвонить. Наш представитель сразу же выехал, чтобы на месте разобраться. В машине солярка замерзла... К сожалению, такой взаимовыручки водительской, как раньше, уже нет. Я служил в Сибири, там совсем другие люди живут, там тебя на дороге не оставят. А в европейской части России не так. Во-первых, боятся, а во-вторых, все мчатся по своим делам, боятся остановиться, чтобы солярка не замерзла.

Но, чтобы вы знали, между дальнобойщика взаимовыручка всегда существует. Если водитель идет пешком и показываем проезжающим машинам carnet TIR, обязательно нормальный водитель остановится и спросит, почему пешком идет, что случилось. Это в разных странах такое. В России редко останавливаются, потому что боятся. В Молдове тебе помогут, а в России — нет или очень редко. Еще раз повторю, с нашим водителем все в порядке!

ЛЕОНИД РЯБКОВ