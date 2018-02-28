В Кишиневе спезназовец из Французского легиона средь бела дня избил старушку посреди улицы, а теперь ей… грозит многотысячный штраф

Кстати, добычей профессионала, «умеющего убивать», стал кошелек, в котором лежали всего 170 леев, а саму пенсионерку затаскали по судам

Ларису Яковлевну Данильчик весь Кишинев знает! Врач с почти 40-летним стажем, стольким людям помогла, стольких спасла! 65-летняя пенсионерка возвращалась домой. Дело было на Телецентре.

- Подбежал ко мне молодой парень, схватил за волосы, повалил на землю, начал избивать, - рассказывает «Комсомолке» Лариса Яковлевна. - Причем, в руках у него было какое-то оружие, не знаю, бутафорское или настоящее... Он кричал: «Дай деньги!» Я испугалась, начала кричать. Очень сильно меня избил...

Пенсионерка смогла сказать, что кошелек у нее в кармане. Грабитель вытащил его и убежал. Лариса Данильчик направилась в отделение полиции, благо, оно было недалеко. К ней подошел парень, увидел ее окровавленное лицо, начал сам звонить в полицию.

- Пока я говорила по телефону с полицией, опять подбегает мой обидчик, этот разбойник полез на парня с оружием, - вспоминает Лариса Яковлевна. - Тот достал газовый баллончик и прыснул газом в лицо нападавшего.

Грабителя задержали подоспевшие полицейские. Как показали результаты экспертизы, 23-летний парень находился в стадии сильного алкогольного опьянения.

- Тем утром у него уже были проблемы с полицией, он устроил дебош в квартире друга, у которого жил, пришлось соседям вызывать участкового. - говорит пенсионерка.

Возбудили уголовное дело по статье «разбойное нападение», подозреваемого отправили за решетку, но спустя четыре месяца изменили меру пресечения на домашний арест. Уголовное дело передано в суд.

- Уже второе судебное заседание, а прокурор не вызывает свидетелей! - разводит руками Лариса Яковлевна. - Не вызвали того парня, который мне помог и брызнул газом в лицо этому разбойнику!

Лариса Яковлевна уверена, что дело хотят спустить на тормозах:

- Складывается такое ощущение, что, мол, я ошиблась, это не он нападал на меня. Подсудимый, как мне сказали мой адвокат и друг моего обидчика, у которого он жил, служил во Французском легионе, а его отец связан с правоохранительными органами, служит там. Отец подсудимого при мне говорил: «Я сам в таких органах работаю!»

Кстати, статья «Разбойное нападение» предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

- Но я чувствую, что дело перекраивают не в ту сторон! - убеждена Лариса Яковлевна. - Меня ни за что чуть не убили, а судья задает мне непонятные вопросы, типа - «Хорошо ли я вижу?» Я вижу прекрасно, у меня отличное зрение, я водитель с десятилетним стажем, и своего обидчика очень хорошо разглядела и сознание не теряла! Пытаются плавно вывести на то, что это не он на меня нападал... Еще немного, и на меня штраф повесят за нарушение общественного порядка.

ЛЕОНИД РЯБКОВ