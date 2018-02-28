Шокирующие откровения кишиневского повара: «Мы в блюда не плюем, но вот если бы я работал официантом — делал бы это с удовольствием!»

Всем известные мифы о мести сотрудников общепита, антисанитарии и обвешивании клиентов оказались правдой - питайтесь лучше дома

У вас когда-то возникало чувство, что вам в кафе или ресторане подали что-то такое, что в принципе нежелательно есть? Может быть, вам казалось, что повар обвесил вас и подал порцию раза в два меньше положенного? Вполне вероятно! Корреспондент «Комсомолки» пообщался с бывшим поваром одной из точек общепита в Кишиневе. Назовем его для пущей важности - Евгением.

Что упало у повара, то упало на газетку

Заведение, в котором работал наш собеседник, было крупным – большой поток клиентов, огромный выбор блюд на любой вкус, подавались там и горячительные напитки. Особенно серьезный наплыв гостей был по вечерам. И часто в пылу активности приходилось пренебрегать санитарными правилами, чтобы все успеть.

- Когда нужно было срочно сделать мититеи, котлеты или другой полуфабрикат, требующий ручной работы, приходилось снимать перчатки. Просто потому, что в них работать неудобно. Сделать полсотни мититеев за полчаса – задача тяжелая, а потому, если повар ронял уже готовый полуфабрикат на пол, приходилось использовать знаменитое правило - «быстро поднятое не считается упавшим». Главное, чтобы никто не видел! Для надзора над нашей работой на кухне стояли камеры, было большое окно, выходящее в зал, но пока никто не видел, мы могли делать такие вещи - чтобы сэкономить время.

У штатных уборщиц, которые работали в ресторане, часто не хватало времени на то, чтобы вовремя навести порядок в кухне, а потому часто она находилась в ненадлежащем виде несколько часов кряду — особенно вечерами.

Обманывай или плати

Повара систематически писали заявки на приобретение продуктов. Они должны были сами рассчитать необходимое количество и составить план, исходя из опыта предыдущей смены. Иногда бывало так, что часть продуктов приходилось списывать, иногда был перерасход. В таких случаях работников кухни штрафовали. Чтобы избежать штрафов, приходилось прибегать ко всяким хитростям.

- Предположим, для одной порции картофеля пюре норма – 200 граммов. Если по картошке был сильный перерасход и кухня «уходила в минус», можно было подать 150 граммов как ни в чем не бывало. Конечно, если это обнаруживалось, были скандалы, но больше просто для вида – шеф-повар ругал нас, выслушивал наши объяснения, выносил стотысячное «последнее предупреждение», а дальше все шло своим чередом, – вспоминает Евгений.

Экономили не только таким способом, но и многими другими. К примеру, повар мог запросто взять и использовать списанные продукты. Уже подпортившиеся фрукты без особых проблем закидывали в компот, а полежалую зелень и не слишком хорошие овощи – для супов и вторых блюд. Продукты первой свежести использовали только для салатов.

Отношения с клиентами

Когда корреспондент «КП» спросил у Евгения, бывали ли случаи личной мести клиентам, он только ухмыльнулся:

- Какая там личная месть? Мы людей, отдыхающих в зале, и не видели практически. Так что о поварах, плюющих в еду – вранье чистой воды. Обвешивали? Да. Кормили полежалыми или не очень чистыми продуктами? Да. Но в блюда не плевали и ничего туда не подсыпали. Вся нагрузка по клиентам идет на официантов. Иногда их даже жалко становится, особенно девочек – бывает, забредет какой-то пьяный негодяй, и сразу норовит девочку-официантку за какое-нибудь интересное место схватить. Ну, или просто по пустякам начинают донимать людей. Думаю, если бы я сам официантом работал – плевал бы в блюда некоторых с огромным удовольствием. А происходило ли это в нашем кафе на самом деле – точно не скажу.

Иногда в кафе, в котором работал Евгений, заглядывали VIP-персоны – крупные бизнесмены, знаменитости, политические деятели. Если такое происходило, повар начинал готовить заказанное конкретным «випом» блюдо строго по рецептуре, в других случаях этим можно было и пренебречь.

- Для того, чтобы запечь стейк из говядины на тандыре (печь особой конструкции, напоминающая по форме колодец – прим. ред.) нужно примерно 20 минут. А если на каждого клиента тратить по 20 минут, то будет скандал – половина зала уйдёт злой и голодной, к нам перестанут ходить посетители, заведение обанкротится и закроется. Поэтому, чтобы быстрее выдавать блюда, мы часто просто легонечко обжаривали на тандыре мясо, а потом «доготавливали» его в обыкновенной микроволновке. Большая часть клиентов разницы не замечала. Другое дело, когда к нам приходил кто-то важный: людей с большими деньгами, привыкших ко всему самому лучшему, как правило, на мякине не проведешь, поэтому для них мы готовили так, как положено по регламенту.

«Как положено» блюда делаются еще в двух случаях – когда приходят официальные проверки и когда нужно фотографировать блюда для меню. А в остальных... В общем, лучше питаться дома!

ДМИТРИЙ МОРЕЦ