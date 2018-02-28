Смена власти в Кишинёве может фатально испортить молдо-румынские отношения

Смена власти в Республике Молдова после парламентских выборов 2018 года может фатально испортить молдо-румынские отношения. Такое мнение высказал политолог Анатол Цэрану в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

По его мнению, Румынию нельзя рассматривать лишь как соседа. „Румыния – это гораздо больше, чем сосед. Румыния очень быстрыми темпами становится европейской страной, а Республика Молдова сильно от неё отстаёт. Эти отношения с Румынией в какой-то мере помогают нам преодолеть это отставание”, - говорит Цэрану.

По его словам, вопрос заключается в том, будет ли у этих темпов молдо-румынских отношений будущее, и сохранят ли они своё постоянство. „Смена власти в Кишинёве в 2018 году может фатальным образом испортить молдо-румынские отношения, и я абсолютно уверен, что это сразу отразится на уровне жизни, качестве жизни множества граждан Республики Молдова ”, - заявил аналитик. По его мнению, в целом угрозу для отношений с Румынией представляют внутримолдавские факторы, а не „политические конвульсии” в Бухаресте.

Визит премьер-министра Румынии в Кишинёв послал важный политический сигнал о поддержке Республики Молдова на её европейском пути, считает вице-председатель парламента Валериу Гилецки. „Помимо той открытости, которая была нам продемонстрирована – очень тёплого, доброжелательного отношения – речь шла о конкретных вещах. Это взаимоподключение посредством газопровода, посредством высоковольтных линий. Деньги уже предоставлены, законы для этого уже приняты”, - сказал Валериу Гилецки.

Вице-председатель законодательного органа сообщил, что ему бы хотелось видеть больше румынских инвестиций в молдавскую экономику.

Во вторник, 27 февраля, премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ посетила Кишинёв.