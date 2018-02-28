В январе этого года из-за границы в Молдову перевели 94 миллиона долларов

Более 94 миллионов долларов перевели в Молдову в январе этого года, на четверть больше, чем за тот же период 2017 года. По данным Нацбанка, почти 37% перечислили из стран Евросоюза, это на три процентных пункта больше, чем в декабре 2017-ого. А из стран СНГ в январе этого года поступило свыше 28%, со снижением в пять процентных пункта.

Лидером денежных переводов по-прежнему остаётся Россия. Из этой страны перечислили более 25 миллионов долларов, на восемь меньше, чем в декабре 2017-ого. В то же время отмечается рост переводов из Израиля. В январе из этой страны поступило почти 19 с половиной миллионов долларов. Замыкает тройку Италия - примерно 13 миллионов.

По данным Нацбанка, половину переводов осуществили в долларах. Почти 45% перечислили в евро. В российских рублях перевели пять с половиной процентов денежных средств.