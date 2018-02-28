Валерий Гилецкий: реформы, которые мы начали в 2016, полностью оправдали себя

Хотя Евросоюз отметил достигнутые молдавскими властями результаты, предстоит ещё много работы. Об этом заявил вице-председатель парламента Валерий Гилецкий в эфире ток-шоу "Фабрика", ссылаясь на отчёт Совета по иностранным делам ЕС.

"Реформы, которые мы начали в 2016, полностью оправдали себя, мы достигли определенных результатов и видим, что наши партнеры это отметили. Но реальная жизнь не всегда проходит как того желаешь, поэтому кое-что нам не удалось реализовать", - сказал вице-председатель парламента Валерий Гилецкий.

А политолог Анатол Цэрану отметил важность партнёрских отношений с Румынией.

"Румыния не просто партнер Молдовы. Бухарест - особый партнер, нас связывает прошлое, история, если хотите, идентичность. В случае смены власти в Кишиневе в 2018 году молдо-румынские отношения могут испортиться, это отразится на уровне и качестве жизни множества граждан в Молдове", - отметил политолог Анатол Цэрану.

Затронули гости и тему предстоящей Межпарламентской конференции по проблемам безопасности.

"На этом саммите прозвучит множество посылов, население получит больше информации об угрозах в наш адрес и о предложенных решениях. Посредством саммита укрепятся отношения между нашими странами, и это важно, поскольку сотрудничество - очень значимый элемент. Всеми своими действиями мы хотим обеспечить мир", - добавил вице-председатель парламента Валерий Гилецкий.

Конференция пройдёт в Кишинёве второго марта. В ней примут участие представители парламентов 11 стран.