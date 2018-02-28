Осталеп: Нужны серьезные личности для объединения людей с разными идеями

Молдове нужны серьезные личности, которые объединили бы людей с разными идеями для разработки концепции развития страны.

Такое мнение высказал директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший замминистра иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп, выступая в передаче Мегафон с Юрием Рошка на телеканале НТВ Молдова и отвечая на вопрос о том, что должны сделать те, кто обеспокоен перспективами развития Республики Молдова, передает Noi.md.

Политический аналитик отметил, что, прежде всего, нужно провести важные расчеты, выяснить, сколько стоит пересмотр системы образования в интересах молдавского государства, какие для этого нужны финансовые и человеческие ресурсы.

По его словам, во-вторых, нужен четкий анализ человеческих ресурсов, которыми страна будет располагать в течение ближайших 5-10 лет. «Это отдельная и сложная статистика, но без нее ничего нельзя сделать. Нужно учитывать и число граждан, которые планируют и могут покинуть страну», - сказал Валерий Осталеп.

Он подчеркнул, что статистика в целом одна из главных наук, которой нужно придавать важное значение. «Как делать анализ, если не знать цифры? Мы не знаем ничего, цифры, их динамику. Нужно знать, сколько за границей людей, сколько здесь. Какое настоящее положение дел в экономики, все эти элементы», - отметил директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности.

По его мнению, в третьих, нужны серьёзные личности, которые попытались бы вместе объединить людей с разными идеями, чтобы думать о концепции развития, а не о том, как разрушить один другого. «Как у преступников: Умри ты сегодня, а я - завтра. Это абсолютно ошибочный принцип. Нужно учиться, как вместе выйти из этой ситуации, развивать страну, нужно переходить от дивергенции к конвергенции», - подчеркнул Валерий Осталеп.