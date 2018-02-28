Закон о борьбе с пропагандой: первые последствия

Борьба с иностранной пропагандой в информационном пространстве, затеянная в Молдове, уже привела к обмену декларациями на политическом уровне, десятку штрафов, наложенных на СМИ, обещаниям проводить внезапные проверки и отзывать лицензии за непослушание.

Эксперты отмечают, что скандальный закон был принят по настоянию зарубежных партнеров Молдовы и вряд ли приведет к обозначенной разработчиками цели. Многие также высказывают недоумение в связи с критериями, по которым определяется приемлемость информационного контента.

На страже «информационной безопасности»

Закон о борьбе с пропагандой, предусматривающий ряд поправок в Кодекс телевидения и радио, был принят в течение одного дня сразу в двух чтениях. 12 января он был опубликован в «Официальном мониторе» и вступил в силу спустя месяц. У национальных СМИ было 30 дней для приведения своей деятельности в соответствие с новыми аудиовизуальными правилами. До 12 апреля правительство должно представить предложения о внесении в нормативные акты других изменений, направленных на противодействие пропаганде.

В Кодексе телевидения и радио появилось понятие «информационной безопасности». Оно предполагает «защищенное состояние информационных ресурсов, лиц, общества и государства, включая комплекс мер по обеспечению защиты лиц, общества и государства от возможных попыток дезинформации и/или информационного манипулирования извне и недопущения провокаций медийного характера, направленных против Республики Молдова».

Новая статья кодекса гласит о том, что в целях обеспечения информационной безопасности государства вещательным организациям и распространителям программ разрешена трансляция контента с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием с определенными ограничениями. Транслируемые программы должны быть произведены в Евросоюзе, США, Канаде, а также в странах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Несоблюдение новых правил карается штрафом в размере до 70 тыс. леев, а при повторных нарушениях – до 100 тыс. леев. В дальнейшем, «после последовательного применения санкций», предусмотрен отзыв лицензии. Причем, согласно закону, дела о лишении лицензии на право вещания могут рассматриваться судебными инстанциями в сокращенные сроки. Решение о запрете на деятельность может вступить в силу в течение 40 дней после инициирования процедуры.

В группу европейских государств, не присоединившихся к Европейской конвенции о трансграничном телевидении, входят пять постсоветских стран - Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия и Россия. Среди членов Евросоюза, кстати, тоже есть страны, которые не подписали или не ратифицировали конвенцию (на них, однако, ограничения не распространяются) - Бельгия, Дания, Греция, Ирландия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. Таким образом, запрет затрагивает исключительно медиа-продукцию из России и лишь в небольшой степени – информационный контент из Белоруссии, который тоже был представлен в Молдове.

11 штрафов от КСТР

Подавляющее большинство молдавских телеканалов с 12 февраля прекратили ретрансляцию новостных и аналитических передач из России. До 9 февраля вещатели должны были представить в Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) новую концепцию программного комплекса, а распространители программ – уведомления об изменениях. Документы вовремя представили 51 из 60 телеканалов и 53 из 55 радиостанций. КСТР обнаружил многочисленные нарушения при их подготовке, в связи с чем часть из них была возвращена на доработку.

В первый же день после вступления закона в силу КСТР наложил 11 штрафов на тех, кто не уложился в оговоренный срок. Заявления с просьбой предоставить дополнительное время на презентацию документов были отвергнуты. Минимальное наказание в 5 тыс. леев применено к радиостанциям GRT FM и ART FM, а также телеканалам TV-Gagauzia, VTV, TV RAIN, ART-TV, Axial TV, Moldova 2, Prut, RTR Moldova и Ren Moldova. Им дали новый срок представления концепции программ – не позднее 15 марта. КСТР сообщил, что, начиная с 12 февраля, будут происходить внезапные проверки деятельности всех находящихся на территории страны аудиовизуальных компаний.

Вместе с тем в Гагаузии отказались соблюдать Закон о борьбе с пропагандой. Еще до его введения в действие глава автономии Ирина Влах заявила, что здесь и далее будут ретранслироваться программы информационно-аналитического содержания из России. Вещающие в автономии телеканалы объясняют свою позицию тем, что они действуют на основании лицензий, выданных Исполкомом Гагаузии, а не КСТР. В свою очередь, КСТР считает выдачу этих лицензий незаконной, требуя в суде их аннулировать и заставить операторов получать документы исключительно в Кишиневе.

Санкций избежали телеканалы «Мир», «Мир HD» и «Мир24», которые не представили в КСТР концепцию, хотя и передают новостные передачи из России. «Мир» как межгосударственная телерадиокомпания обладает особым статусом. Правительство Молдовы вместе с другими правительствами стран СНГ выступает в роли ее соучредителя. Компания создана на основе межгосударственного договора – Соглашения глав государств-участников СНГ, которое было ратифицировано парламентом. Чтобы обязать эти телеканалы подчиниться требованию нового закона, правительство должно выйти из соглашения и перестать их финансировать, на что, по мнению экспертов, власти вряд ли пойдут.

Обмен декларациями

Законодательные органы России и Молдовы обменялись довольно жесткими декларациями по поводу нового закона. Госдума РФ приняла специальное заявление о недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдове с призывом к ООН, Совету Европы и ОБСЕ дать оценку действиям молдавских властей. Затем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение в связи с медленной реакцией со стороны международного сообщества.

По ее словам, «принятый закон представляет собой акт грубого нарушения основополагающего международного принципа свободы выражения мнений и свободы СМИ, направлен на легализацию цензуры и зачистку информационного пространства от неугодных официальному Кишиневу точек зрения, что недопустимо в условиях современного демократического общества».

Молдавский парламент выступил с ответной декларацией под названием «Осуждение нападок РФ на национальную информационную безопасность и оскорбительное вмешательство в политическую деятельность Республики Молдова». В документе выражена озабоченность в связи с российским вмешательством в политику РМ путем покровительства некоторым «левым» партиям и недемократического влияния на голоса молдавских граждан. Парламент призвал высших политических лидеров России вмешаться для приостановления злоупотреблений и очерняющих кампаний в адрес РМ.

Вместе с тем каких-либо иных решений со стороны России не последовало. Как считает старший научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Андрей Девятков, у российской стороны в ближайшее время нет намерения эмоционально реагировать на действия молдавских властей, например, применять санкции. По его мнению, «Россия сейчас сконцентрирована на других международных проблемах, ситуации на Украине, в Сирии, Иране и Северной Корее, поэтому внимание к Молдове не такое ощутимое».

Российский политолог Николай Стариков отмечает, что в перспективе позиция России в публичном и информационном пространстве будет сводиться к тому, что при ретрансляции государственных телеканалов замена новостных и аналитических программ будет запрещена. Он предложил молдавской стороне своими силами создавать не только информационный, но и весь развлекательный контент.

Под диктовку Вашингтона?

С противоречивыми заявлениями выступил посол США в Молдове Джеймс Петтит. Еще в конце прошлого года он призывал власти Молдовы принять новый Кодекс телевидения и радио, по которому запрещена трансляция новостных передач из России. Комментируя Закон о борьбе с пропагандой, он заявил, что запрет на трансляцию в Молдове российских новостей — «это нарушение свободы СМИ». По мнению дипломата, бороться с российской пропагандой нужно, но демократическими способами, развивая медиа-грамотность населения. «Я бы поощрял граждан больше анализировать и сравнивать. Для меня, например, полезно смотреть CNN и Fox. Это помогает гражданину оценивать, где правда, а где ложь», - считает Петит.

Ранее, реагируя на предложения внести поправки в Кодекс о телевидении и радио относительно ретрансляции некоторых иностранных телеканалов, экс-глава делегации ЕС в Молдове Пиркка Тапиола отметил, что инициативы, затрагивающие такие важные секторы, как свобода СМИ, требуют предварительной экспертизы со стороны Венецианской комиссии, тщательного мониторинга и проведения дебатов с участием гражданского общества.

Как считает депутат от Партии социалистов Василий Боля, все меры по борьбе с российской пропагандой, включая изменение Кодекса о телевидении и радио, принимаются Кишиневом не по собственной воле, а направляются Вашингтоном. «Если власти действительно желали навести порядок в этом вопросе, они должны были в первую очередь определиться с терминологией. В законодательство следовало ввести четкое определение понятия «пропаганда», что не было сделано»,- говорит депутат.

Многие эксперты также отмечают, что скандальный закон вряд ли приведет к той цели, которая была обозначена разработчиками. По их мнению, закон был принят прежде всего для зарубежных партнеров, настаивающих на пресечении российского влияния в информационном пространстве Молдовы. Некоторые специалисты в области СМИ высказывают недоумение в связи с критериями, по которым определяется приемлемость информационного контента. Они отмечают, что продукт должен иметь доступ на рынок не в зависимости от страны-производителя, а в зависимости от того, отвечает ли он нормам профессиональной этики и журналистской объективности.