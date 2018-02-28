Хроники первого казенного банка Кишинева

Ксения Руснак

Эта фотография Швейцарской гостиницы, сделанная П. Кондрацким, уникальна. В кадр попало здание, в котором началась история банковской системы Молдовы - Кишиневское отделение Госбанка Российской Империи.

Швейцарская гостиница располагалась по адресу Гоголя 31 (Сегодня Бэнулеску-Бодони), а Кишиневское отделение Госбанка России – по адресу Гоголя 37. Так что на этой фотографии в ряду уходящих фасадов есть и здание, которое арендовал Госбанк.

Становление банковской системы

Начатки банковского промысла существовали в Бессарабии и до ее вхождения в состав царской России. Многие из крупных торговцев ссужали частным лицам деньги, но они мало чем отличались от обычных ростовщиков, а проценты по займам достигали 18-36% годовых.

В 1864 г. согласно высочайшему указу российского императора Александра II от 20 декабря 1863 г. в Кишиневе было открыто отделение Государственного банка России. Упоминание о нем есть и в архивах Симферопольской земской управы 1856 года. На одном из заседаний было признано необходимым «… открыть в Симферополе отделение Государственного коммерческого банка для выдачи суд под учет векселей по образцу банков, существующих в Одессе, Кишиневе, Екатеринославле…»

Кишиневское отделение осуществляло следующие операции:

продажу и покупку 5-процентных банковских билетов и других ценных бумаг по поручению Государственного казначейства и Государственного банка;

выдачу ссуд под залог государственных ценных бумаг;

получение платежей за счет Государственного казначейства, Государственного банка и частных лиц, которые имели текущие счета;

осуществление денежных переводов между казначействами, частными лицами и центральным управлением банка, его конторами и другими отделениями;

приём вкладов на хранение, текущий счет и на обращение из процентов;

учёт купонов правительственных и гарантированных правительством ценных бумаг и свидетельств Государственного банка и его контор сроком до шести месяцев;

обмен ветхих кредитных билетов на новые, мелких купюр на крупные, размен крупных купюр на мелкие, выплату процентов по купонам 5-процентных билетов.

В Кишиневском отделении хранила свои средства Городская Управа, а позже и другие кредитные общества и организации для наращивания процентов. Там же получали кредиты отдельные предприниматели.

Вот как выглядели кредитные билеты Государственного Банка России образца 1866 — 1886 годов.

Кстати, на современных аукционах кредитный билет номиналом в 1 рубль стоит около $250, а кредитный билет номиналом в 100 рублей — $10000.

Кадровая политика

Управляющий Кишиневским отделением Госбанка России утверждался в должности министром финансов по представлению Управляющего Государственным банком. Он отвечал как за действия по службе всех служащих в отделении, так и за всю денежную часть. Из Бессарабского адресного календаря 1875 года мы узнаем состав служащих в Кишиневском отделении:

Управляющий. Надворный Советник Людвиг Людвигович Бассе.

Контролер. Титулярный Советник Федор Васильевич Грузинцев.

Кассир. Надворный Советник Петр Андреевич Базилевич.

Старший помощник контролера. Коллежский Ассесор Федор Максимильянович Корвин-Дзиштульский.

Старший Помощник Кассира. Титулярный Советник Степан Михайлович Васильев.

Младшие помощники контролера: Отставной кандидат Федор Андреевич Кирсанов, Губернский секретарь Георгий Михайлович Пугачевский.

Младшие помощники кассира: Писец 3-го разряда Василий Иванович Парущук, Губернский секретарь Петр Григорьевич Бобров.

Помощник Бухгалтера. Титулярный советник Константин Васильевич Прутян.

В Государственный банк, его конторы и отделения разрешалось принимать на службу лиц из всех сословий, в том числе и тех, кто не имел права поступать на государственную службу. Однако, для карьерного роста большое значение имело образование кандидата. Зеленый свет был для выпускников высших учебных заведений, а также выпускников гимназий и духовных семинарий. В будущем они могли стать топ-менеджерами. Карьерные же перспективы кандидатов с начальным, незаконченным начальным и домашним образованием, как правило, ограничивались должностью нештатных служащих.

Порядок приема на работу был следующим: желающие обращались с ходатайством в отделение, после чего подходящие кандидаты проходили испытательный срок. Их допускали к работе временно и без жалования на должности, не имевшие самостоятельного характера. Если у них было необходимое образование, то впоследствии их зачисляли на первую штатную должность: помощника кассира, контролера, бухгалтера или делопроизводителя IV разряда. Если необходимого образования не было, они попадали в разряд нештатных служащих с правом на вознаграждение в меру заслуг по усмотрению ближайшего начальства. Перейти из нештатных служащих в штатные можно было только ввиду особенно выдающихся служебных качеств, что на практике было большой редкостью.

Историческая справка: Слово «банк» произошло от слова «banca», что значит лавка, на которой средневековые итальянские менялы раскладывали свои монеты. Когда меняла злоупотреблял чьим-либо доверием, лавку, на которой он сидел, разбивали – «banco rotto», откуда и пошло выражение «банкрот».

Жилье в качестве бонуса

Какое жалование получали служащие? Фиксированной ставки не было, так как заранее определить все направления деятельности отделения, его обороты, количество и виды операций было невозможно. Всего на содержание Кишиневского отделения выделялось около 17 тыс. руб. в год. На операционные расходы – по мере необходимости. В целом, на канцелярские материалы, отопление, освещение, наем писцов и счетчиков уходило от 1500 до 2600 рублей в год, в зависимости от объема операций.

В качестве поощрения служащим выдавались наградные из прибыли от коммерческих операций Государственного Банка. Средний размер премиальных управляющих отделениями, в том числе и Кишиневского, составлял 340 рублей. Для сравнения – ежемесячная заработная плата счетчиков в кассе — около 20 рублей.

В Государственном банке практиковалось предоставление некоторым служащим казенных квартир в домах, принадлежавших Банку или арендованных им. Квартиры были своеобразной надбавкой к жалованию, так как служащие за них не платили. Эта практика распространялась не на все отделения, но судя по Бессарабскому адресному календарю 1914 года, у служащих в Кишиневе такая возможность была. Так, в здании банка проживали управляющий отделением — Коллежский Советник Сергей Андреевич Бобровников, контролер — Статский советник Александр Александрович Суховых, кассир – Статский советник Павел Захарьевич Таранов, помощник контролера – титулярный советник Иван Матвеевич Милашевский.

Монополия была недолгой

Торговая реформа 1865 года сделала Кишинев самым крупным торговым центром Бессарабии. По уровню торговли он входил в двадцатку крупнейших городов России. С 1866 по 1901 годы число торговых заведений города увеличилось на одну пятую, а их обороты выросли в 20 раз. Кишиневское отделение Государственного банка было первым банковским учреждением и имело солидную репутацию. Однако, кредиты оно предоставляло казенным учреждениям и отдельным крупным предпринимателям. Это было каплей в море и не могло удовлетворить потребность торгово-промышленных предприятий в денежных средствах. Так что, вскоре в кредитном секторе начали действовать новые игроки.

«В 1871 году в Кишиневе появляется первый частный коммерческий банк, который едва не переманил клиентуру Кишиневского отделения.»

На собрании 1872 года земская управа выступила с инициативой перед земским собранием о переводе земских средств из государственного банка в коммерческий. Земское собрание в ходатайстве отказало. Осторожность, как показало будущее, себя оправдала. Золотой век Коммерческого банка продлился недолго.

Начиная с 1883 года, разного рода кредитные учреждения растут, как грибы. Появляются Общества Взаимного Кредита, отделения Государственного Дворянского и Крестьянского банков, отделение Бессарабско-Таврического банка и др.

Кроме того, собственники крупных капиталов (среди наиболее известных — Гринберг, Дынин, братья Синадино), воспользовавшись недостаточностью банковского кредита, стали создавать банкирские дома и банкирские конторы, совмещая торговлю с банковским предпринимательством. Первоначально банкирские конторы мало чем отличались от обычных ростовщических контор. Со временем некоторые из них стали выполнять различного рода комиссионные поручения по биржевым и торговым сделкам, выступая посредниками и гарантами по ним.

Над владельцами частных банкирских учреждений не существовало жесткого правительственного контроля, как над казенными банками, которые были обязаны периодически публиковать в правительственных и других печатных органах сведения о состоянии своих счетов и о результатах годовой деятельности. Поэтому в печатных органах информация о деятельности частных банкирских домов и контор появлялась редко, преимущественно в адресных календарях и в газетах виде рекламных объявлений. Благодаря сохранившейся информации мы знаем, что к 1902 году в Кишиневе действовали следующие банковские конторы: Гринфельд (Пушкинская ул.), Кипервасер (Михайловская улица), Коган (Харлампиевская ул. 107), Мазур (Пушкинская ул.), Мучник (Харлампиевская ул.), Перпер, Файнерман, Финкельштейн (Харлампиевская ул.).

Эвакуация и ликвидация

Кишиневское отделение Госбанка оказалось одним из наиболее успешных в империи, и к 1914 году его кадровый состав значительно вырос. Появилась должность секретаря, у контролера было уже трое помощников, у кассира – шесть, у бухгалтера – девятнадцать. Кроме того, на службе состояли 19 инспекторов мелкого кредита. Сумма, проведенных через расчетный отдел операций, составила 35.554.095 рублей, 36 копеек.

Первая Мировая Война заставила Центральное управление Госбанка в срочном порядке выводить активы отделений и контор, находившихся на прифронтовых территориях. В 1915 году при Ростовской конторе Госбанка был создан Эвакуационный отдел Кишинёвского отделения, где хранились наиболее ценные активы, принадлежавшие учреждению. После Октябрьской революции Кишиневское отделение Госбанка прекратило существование.