28 Февраля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Интересное
Хроники первого казенного банка Кишинева
28.02.2018

Ксения Руснак

Эта фотография Швейцарской гостиницы, сделанная П. Кондрацким, уникальна. В кадр попало здание, в котором началась история банковской системы Молдовы - Кишиневское отделение Госбанка Российской Империи.

 

Швейцарская гостиница располагалась по адресу Гоголя 31 (Сегодня Бэнулеску-Бодони), а Кишиневское отделение Госбанка России – по адресу Гоголя 37. Так что на этой фотографии в ряду уходящих фасадов есть и здание, которое арендовал Госбанк.

Становление банковской системы

Начатки банковского промысла существовали в Бессарабии и до ее вхождения в состав царской России.  Многие из крупных торговцев ссужали частным лицам деньги, но они мало чем отличались от обычных ростовщиков, а проценты по займам достигали 18-36% годовых.

В 1864 г. согласно высочайшему указу российского императора Александра II от 20 декабря 1863 г. в Кишиневе было открыто отделение Государственного банка России. Упоминание о нем есть и в архивах Симферопольской земской управы 1856 года. На одном из заседаний было признано необходимым «… открыть в Симферополе отделение Государственного коммерческого банка для выдачи суд под учет векселей по образцу банков, существующих в Одессе, Кишиневе, Екатеринославле…»

Кишиневское отделение осуществляло следующие операции:

  • продажу и покупку 5-процентных банковских билетов и других ценных бумаг по поручению Государственного казначейства и Государственного банка;
  • выдачу ссуд под залог государственных ценных бумаг;
  • получение платежей за счет Государственного казначейства, Государственного банка и частных лиц, которые имели текущие счета;
  • осуществление денежных переводов между казначействами, частными лицами и центральным управлением банка, его конторами и другими отделениями;
  • приём вкладов на хранение, текущий счет и на обращение из процентов;
  • учёт купонов правительственных и гарантированных правительством ценных бумаг и свидетельств Государственного банка и его контор сроком до шести месяцев;
  • обмен ветхих кредитных билетов на новые, мелких купюр на крупные, размен крупных купюр на мелкие, выплату процентов по купонам 5-процентных билетов.

В Кишиневском отделении хранила свои средства Городская Управа, а позже и другие кредитные общества и организации для наращивания процентов. Там же получали кредиты отдельные предприниматели.

Вот как выглядели кредитные билеты Государственного Банка России образца 1866 — 1886 годов.

Кстати, на современных аукционах кредитный билет номиналом в 1 рубль стоит около $250, а кредитный билет номиналом в 100 рублей — $10000.

Кадровая политика

Управляющий Кишиневским отделением Госбанка России утверждался в должности министром финансов по представлению Управляющего Государственным банком. Он отвечал как за действия по службе всех служащих в отделении, так и за всю денежную часть. Из Бессарабского адресного календаря 1875 года мы узнаем состав служащих в Кишиневском отделении:

  • Управляющий. Надворный Советник Людвиг Людвигович Бассе.
  • Контролер. Титулярный Советник Федор Васильевич Грузинцев.
  • Кассир. Надворный Советник Петр Андреевич Базилевич.
  • Старший помощник контролера. Коллежский Ассесор Федор Максимильянович Корвин-Дзиштульский.
  • Старший Помощник Кассира. Титулярный Советник Степан Михайлович Васильев.
  • Младшие помощники контролера: Отставной кандидат Федор Андреевич Кирсанов, Губернский секретарь Георгий Михайлович Пугачевский.
  • Младшие помощники кассира: Писец 3-го разряда Василий Иванович Парущук, Губернский секретарь Петр Григорьевич Бобров.
  • Помощник Бухгалтера. Титулярный советник Константин Васильевич Прутян.

В Государственный банк, его конторы и отделения разрешалось принимать на службу лиц из всех сословий, в том числе и тех, кто не имел права поступать на государственную службу. Однако, для карьерного роста большое значение имело образование кандидата. Зеленый свет был для выпускников высших учебных заведений, а также выпускников гимназий и духовных семинарий. В будущем они могли стать топ-менеджерами. Карьерные же перспективы кандидатов с начальным, незаконченным начальным и домашним образованием, как правило, ограничивались должностью нештатных служащих.

Порядок приема на работу был следующим: желающие обращались с ходатайством в отделение, после чего подходящие кандидаты проходили испытательный срок. Их допускали к работе временно и без жалования на должности, не имевшие самостоятельного характера. Если у них было необходимое образование, то впоследствии их зачисляли на первую штатную должность: помощника кассира, контролера, бухгалтера или делопроизводителя IV разряда. Если необходимого образования не было, они попадали в разряд нештатных служащих с правом на вознаграждение в меру заслуг по усмотрению ближайшего начальства. Перейти из нештатных служащих в штатные можно было только ввиду особенно выдающихся служебных качеств, что на практике было большой редкостью.

Историческая справка: Слово «банк» произошло от слова «banca», что значит лавка, на которой средневековые итальянские менялы раскладывали свои монеты. Когда меняла злоупотреблял чьим-либо доверием, лавку, на которой он сидел, разбивали – «banco rotto», откуда и пошло выражение «банкрот».

Жилье в качестве бонуса

Какое жалование получали служащие? Фиксированной ставки не было, так как заранее определить все направления деятельности отделения, его обороты, количество и виды операций было невозможно. Всего на содержание Кишиневского отделения выделялось около 17 тыс. руб. в год. На операционные расходы – по мере необходимости. В целом, на канцелярские материалы, отопление, освещение, наем писцов и счетчиков уходило от 1500 до 2600 рублей в год, в зависимости от объема операций.

В качестве поощрения служащим выдавались наградные из прибыли от коммерческих операций Государственного Банка. Средний размер премиальных управляющих отделениями, в том числе и Кишиневского, составлял 340 рублей. Для сравнения – ежемесячная заработная плата счетчиков в кассе — около 20 рублей.

В Государственном банке практиковалось предоставление некоторым служащим казенных квартир в домах, принадлежавших Банку или арендованных им. Квартиры были своеобразной надбавкой к жалованию, так как служащие за них не платили. Эта практика распространялась не на все отделения, но судя по Бессарабскому адресному календарю 1914 года, у служащих в Кишиневе такая возможность была. Так, в здании банка проживали управляющий отделением — Коллежский Советник Сергей Андреевич Бобровников, контролер — Статский советник Александр Александрович Суховых, кассир – Статский советник Павел Захарьевич Таранов, помощник контролера – титулярный советник Иван Матвеевич Милашевский.

Монополия была недолгой

Торговая реформа 1865 года сделала Кишинев самым крупным торговым центром Бессарабии. По уровню торговли он входил в двадцатку крупнейших городов России.  С 1866 по 1901 годы число торговых заведений города увеличилось на одну пятую, а их обороты выросли в 20 раз. Кишиневское отделение Государственного банка было первым банковским учреждением и имело солидную репутацию. Однако, кредиты оно предоставляло казенным учреждениям и отдельным крупным предпринимателям. Это было каплей в море и не могло удовлетворить потребность торгово-промышленных предприятий в денежных средствах. Так что, вскоре в кредитном секторе начали действовать новые игроки.

«В 1871 году в Кишиневе появляется первый частный коммерческий банк, который едва не переманил клиентуру Кишиневского отделения.»

На собрании 1872 года земская управа выступила с инициативой перед земским собранием о переводе земских средств из государственного банка в коммерческий.  Земское собрание в ходатайстве отказало. Осторожность, как показало будущее, себя оправдала. Золотой век Коммерческого банка продлился недолго.

Начиная с 1883 года, разного рода кредитные учреждения растут, как грибы. Появляются Общества Взаимного Кредита, отделения Государственного Дворянского и Крестьянского банков, отделение Бессарабско-Таврического банка и др.

Кроме того, собственники крупных капиталов (среди наиболее известных — Гринберг, Дынин, братья Синадино), воспользовавшись недостаточностью банковского кредита, стали создавать банкирские дома и банкирские конторы, совмещая торговлю с банковским предпринимательством. Первоначально банкирские конторы мало чем отличались от обычных ростовщических контор. Со временем некоторые из них стали выполнять различного рода комиссионные поручения по биржевым и торговым сделкам, выступая посредниками и гарантами по ним.

Над владельцами частных банкирских учреждений не существовало жесткого правительственного контроля, как над казенными банками, которые были обязаны периодически публиковать в правительственных и других печатных органах сведения о состоянии своих счетов и о результатах годовой деятельности. Поэтому в печатных органах информация о деятельности частных банкирских домов и контор появлялась редко, преимущественно в адресных календарях и в газетах виде рекламных объявлений. Благодаря сохранившейся информации мы знаем, что к 1902 году в Кишиневе действовали следующие банковские конторы: Гринфельд (Пушкинская ул.), Кипервасер (Михайловская улица), Коган (Харлампиевская ул. 107), Мазур (Пушкинская ул.), Мучник (Харлампиевская ул.), Перпер, Файнерман, Финкельштейн (Харлампиевская ул.).

Эвакуация и ликвидация

Кишиневское отделение Госбанка оказалось одним из наиболее успешных в империи, и к 1914 году его кадровый состав значительно вырос. Появилась должность секретаря, у контролера было уже трое помощников, у кассира – шесть, у бухгалтера – девятнадцать. Кроме того, на службе состояли 19 инспекторов мелкого кредита. Сумма, проведенных через расчетный отдел операций, составила 35.554.095 рублей, 36 копеек.

Первая Мировая Война заставила Центральное управление Госбанка в срочном порядке выводить активы отделений и контор, находившихся на прифронтовых территориях. В 1915 году при Ростовской конторе Госбанка был создан Эвакуационный отдел Кишинёвского отделения, где хранились наиболее ценные активы, принадлежавшие учреждению. После Октябрьской революции Кишиневское отделение Госбанка прекратило существование.


 
Количество просмотров:
82
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.