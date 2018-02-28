Дорин Киртоакэ выдвинул новые обвинения в адрес Влада Плахотнюка

Бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ сослался на свой разговор с бывшим судьей Высшей судебной палаты Ионом Архилюк, который воспротивился решению об освобождении Иона Друцэ, известного в криминальном мире, как Ваня Писатель.

Как сообщает издание moldova.org, Киртоакэ сослался на содержание своей недавней беседы с бывшим судьей ВСП Ионом Архилюк, который вынес Особое мнение по поводу пересмотра дела Иона Друцэ, обвиненного в тройном убийстве, передает omg.md

«Тогда ВСП приняло странное решение об освобождении Иона Друцэ. Архилюк изложил Особое мнение и заявил, что не согласен: «знаешь, когда я был судьей, на меня оказывалось давление, заседание несколько раз переносилось, а мне все говорили: это потребовал Плахотнюк, есть деньги, есть всё. Ты просто подчинись», - заявил Киртоакэ в передаче În PROfunzime, передавая содержание своего разговора с бывшим судьей ВСП Ионом Архилюк.

Решение ВСП, о котором говорит Киртоакэ, было принято в марте 2014. Осужденный на 20 лет Друцэ, был освобожден, после того как Высшая судебная палата отменила решение Апелляционной палаты от 12 июля 2013 и отправила дело на пересмотр.

Впоследствии, после того как румынские власти выдали ордер на арест на имя Иона Друцэ за совершение преступлений на территории Румынии, он вновь был помещен под стражу в Молдове по обвинению в незаконной торговле оружием.