Кто заказывает "антиросийскую музыку!" в Кишиневе?

Или где находятся истоки русофобии, возникшей у представителей правящего класса Республики Молдова...

"Второго марта в Кишиневе, впервые в истории молдавского парламента, состоится международная Конференция по безопасности, в которой примут участие 15 делегатов, в том числе - на уровне председателей парламентов, а также известных экспертов по безопасности.

Мероприятие организовано совместно с коллегами из Грузии и Украины и в партнерстве с Атлантическим советом". - С таким заявлением выступил председатель парламента РМ Андриан Ильич Канду на встрече состудентами Факультета Международных отношений, политических и административных наук Молдавского государственного университета.

В один момент на это изречение эхом откликнулся Вашингтон: Конгресс США призвал Россию как можно скорее покинуть Республику Молдова.

В преддверии президентских выборов в России и парламентских - в Молдавии, в Конгрессе США была зарегистрирована резолюция «в поддержку Молдовы». За оптимистичным названием скрывается попытка разморозить конфликт на левом берегу Днестра, сорвать мирное урегулирование приднестровского конфликта, и активно продвинуть своих агентов влияния во все властные структуры РМ. Авторами резолюции выступили конгрессмены-ястребы - Прайс и Олсон. Наиболее известен из них, представляющий Техас Пит Олсон. Он - председатель парламентской группы «дружба Молдова-США» и поддерживает тесные связи с правящей верхушкой РМ.

В документе, предложенном конгрессменом, помимо дежурных фраз о поддержке территориальной целостности Молдовы содержится призыв в сторону России вывести все воинские подразделения из Приднестровья. К их числу относятся миротворцы и охрана складов боеприпасов бывшей 14-й армии. Как видим, военное присутствие России в Молдавии является больше номинальным, но важным для населения обоих берегов Днестра как фактор страховки от «военной разморозки» конфликта.

Вышеназванные конгрессмены также призвали свое правительство «активизировать партнерство с молдавскими властями, с частным сектором и гражданским обществом», но Российской федерации в праве на сотрудничество « дружба Молдова-Россия», в том числе - гуманитарного характера, почему-то отказали. Они же призвали усилить борьбу с «кампаниями по дезинформации в Восточной Европе», что означает еще большее усиление давления на русскоязычные СМИ и социальные сети. Ведь пользователи социальных сетей в этом предложении конгрессменов увидели своеобразную индульгенцию для молдавских политиков: поддерживайте антироссийскую истерию, а мы вам - прощение провалов во внутренней политике.

Воруйте, граждане, дальше, говорят американские покровители своим молдавским партнёрам. Разрушайте образование, здравоохранение, пенсионную систему. Мы вам мешать не станем. Главное, боритесь при этом с Россией. Мы, говорят американцы, готовы с Россией сражаться до последнего молдаванина. Как ранее уже пробовали воевать до последнего грузина и последнего украинца, - написал известный молдавский блогер Михаил Ахремцев. А граждане Республики Молдова озабочены лишь одним вопросом: как им выжить в тяжелейших экономических реалиях, навязанных им правящим классом? И толпами идут за помощью и утешением к иконе Матроны Московской, которая находится сейчас в кишиневском Соборе Рождества Христова.

В середине прошлого месяца президент Молдовы промульгировал Закон о ратификации Соглашения о займе между Молдовой и Евросоюзом по макрофинансовой помощи, а также - Меморандум о взаимопонимании, который является неотъемлемой частью этого Соглашения. Оба документа были подписаны в Брюсселе 23 ноября 2017 года. Макрофинансовая помощь ЕС в размере 100 миллионов евро предусматривает отчисление 60 миллионов- в виде кредита, а 40 миллионов евро — грантами. Средства будут направлены на поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ в стране. Согласно достигнутым договоренностям, кредит от ЕС Молдова получит сроком на 15 лет, а процентная ставка для каждого транша будет установлена позже. Она будет определяться стоимостью заемных средств на международном финансовом рынке для Еврокомиссии.

Помощь ЕС будет предоставлять Молдове в течение 2,5 лет тремя траншами. Каждый транш обусловлен списком конкретных требований, которые должно выполнить молдавское правительство. Перед тем как перечислить каждый транш, ЕС и МВФ вместе с властями Молдовы будут оценивать выполнение этих условий. При этом ЕС намерен контролировать расходование средств, и может в любой момент приостановить или аннулировать выделение денег.

Всего меморандум-соглашение с ЕС о предоставлении кредитов, в рамках макрофинансовой помощи, содержит 28 условий. Среди них - укрепление экономики, улучшение делового и инвестиционного климата, улучшение государственного управления и проведение реформы центральной публичной администрации, реформы управления в финансовом секторе, реформы энергетического сектора, поддержка борьбы с коррупцией и отмыванием денег, укрепление гражданского общества и другие. По информации официальной Молдавии, большую часть требований, необходимых для получения от ЕС первого транша (кредит на 30 млн. евро), уже были выполнены.

Особое внимание сегодня власти уделяют борьбе с коррупцией . И, хотя она , по оценке экспертов , носит выборочный характер , что свидетельствует об отсутствии четкой стратегии по борьбе с этим опасным социальным злом , которое делает не жизнеспособным молдавское государство, тем не менее, первые результаты уже есть.

В рейтинге «Индекс восприятия коррупции» за 2017 год Молдова набрала 31 балл из 100, заняв среди бывших советских республик четвертое место — после Грузии (46), Белоруссии и Армении, но обойдя Россию (135) и Украину (130).

Кто и что влияет на Молдавию? Кто разрабатывает стратегию и даже тактику управления республикой, каждый шаг властей? Ответ на эти вопросы закономерносоответствует известной поговорке: "Кто платит деньги, тот заказывает музыку!"

То есть, все, что сегодня происходит во внутренней и внешней политике Республики Молдова, продиктовано условиями, выдвинутыми ее внешними партнерами по развитию. Из Вашингтона и Брюсселя предписывают Кишинёву, как ему надо себя вести в стране и на международной арене, как форматировать информационное пространство государства.

И нетерпимость так называемой «российской пропаганды»у правящего класса Молдавии периодически обновляется сигналами, поступающими в страну оттуда же, откуда гранты и кредиты, удерживающие Республику Молдова на краю экономической пропасти и краха ее государственности.

Когда материал готовился к печати, поступило сообщение из Баку: Азербайджан отказался от участия в запланированной на 2 марта межпарламентской конференции по безопасности с участием представителей Грузии, Молдовы и Украины.

По словам главы азербайджанской делегации в парламентской ассамблее Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) Азера Керимли, «это -встреча трех стран с европейскими партнерами, которые подписали ассоциативное соглашение с ЕС». «Мы продолжаем работать в ПА ГУАМ, и здесь нет никаких вопросов», – подчеркнул Керимли.

Как заявил член президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, предстоящая конференция в Кишиневе носит антироссийских характер, в которой не захотел участвовать Азербайджан. «Поэтому будет создаваться не ГУАМ, как прежде, а ГУМ. До сих пор все попытки создать антироссийские блоки на постсоветском пространстве заканчивались провалом. Главным образом потому, что идея противостоять России исходила от Запада и противоречила экономическим интересам постсоветских республик, ни одна из которых не является в прямом смысле субъектной и независимой», – считает Безпалько.

По его словам, обвинения в адрес Москвы, что она мешает «европейскому выбору» бывших республик СССР, являются надуманными. «И Молдова сегодня является членом ассоциации с ЕС, и Украина. Что-то пока не заметно больших экономических успехов у этих стран. Грузия получила безвизовый режим с ЕС еще раньше Украины. Однако при этом остается весьма бедной страной», – резюмировал Богдан Безпалько. К к К вышесказанному трудно что-то добавить оптимистичное на данную тему!

Роберт Западинский,

Шеф Бюро Представительства федерального информационно-аналитического еженедельника "Российские вести" в РМ