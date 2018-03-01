Временная мэрия: Сильвия Раду назначает и представляет новых начальников по ночам?

Ольга Златая

За кадровыми перестановками в примэрии трудно уследить. В январе объявили конкурс на замещении семи вакантных должностей директоров управлений. 28 февраля закончился срок приема заявлений. При этом отставки продолжились. Буквально за две недели в горадминистрации освободились еще несколько кресел. Речь идет о МП «Autosalubritate» иассоциации зеленого хозяйства. А в понедельник стало известно, что в отставку подал начальник городского автобусного парка. Не за горамитакже уход главы управления электротранспорта Георге Моргоча. Его временный трудовой контракт истекает 10 марта. При этом на последние освободившиеся места врио столичного мэра решила посадить своих людей. Сразу и в обход конкурса, чем вызвала негодование общественности, советников и политиков.

Нет ничего более постоянного, чем временное?

Новым главой «Autosalubritate» назначен Евгений Аксентьев. Предыдущий директор Тудор Манив ушел в отставку в связи с истечением срока его контракта. Сильвия Раду отправилась представлять начальника команде в четыре утра, дабы пресечь попытки коллектива воспротивиться появлению нового лица. Метод не то кнута, не то пряника сработал.

В ходе заседания примэрии Раду отметила, что похожая ситуация была и раньше: «Когда г-н Киртоакэ попытался сменить прежнего директора, тот организовал протест и в результате остался на этой должности. Я вникла в суть вопроса и решила лично вмешаться в процесс и взять всю ответственность за сегодняшнюю презентацию».

Своим распоряжением градоначальница назначила и главуадминистративного управления Владимира Майдука, в прошлом -начальника одного из управлений МВД. В пресс-релизе примэрии было отмечено, что срок их работы составит два года. Однако уже в понедельник Раду на планерке решила оправдаться мол, новые директора - это временная мера, до объявления публичных конкурсов на замещение вакантных должностей.

Также о своем уходе с поста директора ассоциациизеленого хозяйствазаявили Елиферий Харуца и глава столичного автопарка Якоб Капчеля.

Из грязи в князи или наоборот?

Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду практически сразу после назначений написала в соцсети: «Сильвия Раду, истекший врио примара, находящийся у предела законности, абсолютно незаконно, без какого-либо конкурса и с нарушением своих полномочий, назначает руководителем предприятия "Autosalubritate” участника серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое привело к гибели 12-летнего ребенка. Второе назначение также вызывает серьезные вопросы. Владимир Майдук, бывший начальник отдела внутренних расследований и безопасности МВД, был самым щедрым спонсором ДПМ (500 000 лей). ДПМвознаграждает партию за пожертвования государственными должностями, демонстрируя тем самым, что ни в грош не ставит мораль, неподкупность икишиневецев».

С именем Евгения Аксентьева действительносвязано немало скандалов. По данным портала Zdg.md, работник МВД в 2001 году в Кишиневе сбил насмерть 12-летнюю девочку. За это он не понес никакого наказания. Рассмотрение дела прекращалось и возобновлялось несколько раз, мать погибшей заявляла о пристрастности прокуратуры. Будучи начальникомполиции Кишинева, Аксентьев часто ссорился с примаром Дорином Киртоакэ, отказывался выполнять его распоряжения. Затем он занимал руководящую должность в администрации предприятия «Железные дороги Молдовы».

Владимир Майдук - тоже темная лошадка. По данным порталаСrimemoldova.com, «неоднозначный бизнесмен и полковник запаса МВД является активным членом ДПМ. До прихода в 2012 году на пост главыслужбы внутренней защиты и борьбы с коррупцией Майдук был советником от Демпартии в районном совете Яловень (https://ru.crimemoldova.com/news/social/silviya-radu-naznachila-dvukh-rukovoditeley-naskolko-chistymi-oni-prikhodyat-v-primeriyu/)».

По данным портала,Майдук был вхож в дома криминальных авторитетов. Был венчальным крестником лидера преступного мира Валерия Ротаря по прозвищу Зеленый, которого застрелили при разборках преступных кланов в 2000 году. Был также посаженым отцом Валерия Лашко по кличке Карлик. В 2003 году против Майдука было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупных размерах. Что случилось с этим делом позже - неизвестно.

В 2016 году в рамках президентской кампании Владимир Майдук пожертвовал Демпартии 500 тысяч лей. Это самое щедрое пожертвование. Он признался, что дал деньги не впервые, так является членом этой партии. Майдук владеет несколькими фирмами в Молдове и Румынии, в частности,комплексом отдыха «Forest Club» в городе Яловень.

Общественность возмутилась

Гражданское общество в четверг перед заседанием муниципального совета выразило свое несогласие с тем, как увольняют и принимают на работу руководителей управлений и муниципальных предприятий в Кишиневе.Активисты намерены обжаловать процедуры проведения нового конкурса и уже подали предварительное заявление с требованием отменить его проведение.

По словам председателя общественной организации «Grupul Părinților Solidari» Аллы Ревенко, примар во время публичного заседания не должен требовать отставки чиновника, это противоречит Трудовому кодексу. Такие экспресс-увольнения могут повлечь за собой большие проблемы, ведь чиновники уходят без отчётов о своей деятельности. А они, возможно, допускали злоупотребления. Ревенко подчеркнула, что с приходом нового руководства появились надежды на хорошую кадровую политику, но они не оправдались. Особенно сейчас, когда ряд руководителей назначили без конкурсов.

Более того, странные условия и критерии отбора кандидатов, по мнению Алла Ревенко, наводят на мысль, что конкурсы на замещение вакантных должностей были подстроены под определенных людей: «Создаётся впечатление, что это делается не для наведения порядка в примэрии, а чтобы освободить места «нужным» людям». Гражданский активист Василий Фотеску привел пример. Для кандидатов на должность в главное управление транспорта и путей сообщения, помимо образования в данной сфере, требуется наличие диплома по таким специальностям,как архитектура и инженерное строительство мостов и железных дорог.

Гражданские активисты намерены выдвинуть свои кандидатуры на эти должности, чтобы контролировать процесс. Обещали при обнаружении нарушений проинформировать общественность.

Раду назначена незаконно

Социалисты в МСК поддержали активистов. Глава фракции ПСРМ Ион Чебан обратился к представителю госканцелярии за разъяснениями. Последний подтвердил, что совет как основатель всех муниципальных предприятий уполномочен объявить конкурс. «Закон четко гласит, что необходимконкурс. Мы, социалисты, всегда выступали за назначение по итогам конкурса, а не "по блату” либо приближенных, как привыкли делать либералы», - отметил социалист и добавил, что в отношении врио столичного мэра позиция фракции не изменилась – Раду назначена незаконно.

Между тем муниципальный совет одобрил отставку генпримара Дорина Киртоакэ. Мэр объявил о ней 16 февраля, а заявление в ЦИК поступило 19-го. По закону (статья 139 Кодекса о выборах) в течение 30 дней Центризберком должен принять решение о проведении досрочных выборов в Кишиневе. Предположительно их могут провести 20 мая, когда в некоторых других населенных пунктах также пройдут выборы.