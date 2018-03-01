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Происшествия
Скончалась пострадавшая в ДТП пассажирка такси
28.02.2018

Пострадавшая при столкновении с троллейбусом 54-летняя пассажирка такси скончалась по дороге в больницу, а 34-летнего водителя в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение.

Напомним, что сегодня днем на столичном бульваре Штефана чел Маре  столкнулись троллейбус и автомобиль такси марки "Dacia".

В результате удара серьезные травмы получили водитель и пассажир легковой машины. Прибывшие на место происшествия медики доставили пострадавших в больницу.

39-летний мужчина, который управлял троллейбусом, и его пассажиры отделались легким испугом. 

Точные обстоятельства аварии до сих пор неизвестны. Виновника смертельного ДТП предстоит установить правоохранительным органам.


 
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