Скончалась пострадавшая в ДТП пассажирка такси

Пострадавшая при столкновении с троллейбусом 54-летняя пассажирка такси скончалась по дороге в больницу, а 34-летнего водителя в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение.

Напомним, что сегодня днем на столичном бульваре Штефана чел Маре столкнулись троллейбус и автомобиль такси марки "Dacia".

В результате удара серьезные травмы получили водитель и пассажир легковой машины. Прибывшие на место происшествия медики доставили пострадавших в больницу.

39-летний мужчина, который управлял троллейбусом, и его пассажиры отделались легким испугом.

Точные обстоятельства аварии до сих пор неизвестны. Виновника смертельного ДТП предстоит установить правоохранительным органам.