Лянкэ предложил отправить возвращающихся из РФ гастарбайтеров в Румынию

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Юрие Лянкэ обеспокоен положением молдаван, работающих в России. По его словам, нестабильная экономическая ситуация в РФ может заставить их вернуться домой.

Для этой проблемы молдавский чиновник нашел решение, которое побудит молдаван выбрать Румынию, в случае если они решат вернуться в Молдову, сообщает adevarul.ro.

"До того, как мы создадим достаточно рабочих мест в Республике Молдова с конкурентоспособной зарплатой, мы решили обсудить с нашими коллегами из Бухареста, почему у нас нет двустороннего соглашения, которое позволило бы молдаванам работать в Румынии", - заявил Юрие Лянкэ во вторник, 27 февраля , в эфире программы "Punctul pe Azi" на канале TVR Moldova.

Заместитель премьер-министра сказал, что не знает, "что будет с тем же российским рублем после президентских выборов в России".

"Но я слышал мнение некоторых экономистов о том, что рубль может обесцениться. Если это произойдет, это вызовет поток мигрантов или сезонных рабочих на родину", - добавил Лянкэ.

Он также перечислил некоторые преимущества, которые молдаване получат, если решатся работать в Румынии. К ним относится социальная защита, а также небольшое расстояние между двумя странами.

"В субботу и воскресенье можно приехать домой. Таким образом исчезнет даже и проблема многих семей, которые разделены и из-за транспортных расходов не видятся по полгода", - сказал молдавский чиновник.