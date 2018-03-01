Совместная Европейская стратегия сотрудничества для развития Молдовы вручена Премьер-министру

Послы стран-членов ЕС вручили в среду премьер-министру Павлу Филипу Совместную европейскую стратегию сотрудничества для развития Молдовы. Она предусматривает определение ключевых областей, на развитие которых должно быть сконцентрировано внешнее финансирование.

Как передает «ИНФОТАГ», глава делегации ЕС в РМ, дипломат Петер Михалко сказал на конференции по этому поводу, что стратегия является результатом длительной работы стран ЕС, в особенности Швеции. Она направлена на оказание поддержки РМ и повышение прозрачности внешнего финансирования.

«Стратегия включает программные приоритеты ЕС и его членов. Она должна стать полезным инструментом для властей РМ и партнеров по развитию, который будет служить во благо гражданам РМ», - считает он.

По его словам, внешняя поддержка доноров должна быть направлена на достижение результатов с участием всех заинтересованных сторон, в том числе гражданского общества и частного сектора.

Премьер считает, что получение стратегии подтверждает положительную оценку партнерами по развитию усилий властей во внедрении реформ.

«В то же время, следует понимать, что существуют проблемы, которые власти должны решить. В плане действий правительства на этот год многие моменты присутствуют в качестве приоритетов. Важно, что этот документ подтверждает желание партнеров оказывать поддержку Молдове для решения ключевых проблем», - сказал он

Посол Швеции в Молдове Signe Burgstaller отметила, что привлечение гражданского общества к процессу развития крайне важно, поскольку это способствует прозрачности и выполнению задач.

«Гражданское общество играет важную роль в политике развития, в мониторинге внедрения проектов для услуг гражданам. В этой связи, хочу призвать власти РМ к скорейшему принятию нового закона об общественных организациях, а правительство Швеции, со своей стороны, продолжит оказывать поддержку для повышения возможностей гражданского общества», - заявила она.

Шведский дипломат отметила важность обеспечения гендерного равенства «не только в правах, но и на уровне привлечения женщин к государственному управлению, поскольку для устойчивого развития страны необходимо задействовать весь человеческий капитал».