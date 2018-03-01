Слушания в парламентской комиссии по молочным продуктам с содержанием растительного жира

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов отозвало с рынка около 3,5 тонн молочной продукции, несоответствующей стандартам качества. 2,7 тонн из этого объема это продукты отечественного производства. Данные были представлены в среду в ходе слушаний в профильной парламентской комиссии, передает IPN.

НАБПП подвергло проверке 203 видов продукции. „Мы сделали все возможное, чтобы охватить всех производителей и весь ассортимент молочной продукции”, - отметил заместитель директора учреждения Ион Тома. Было установлено, что нарушения допущены, в основном, одними и теми же производителями, которые предпочитают платить штрафы в размере 15 тыс. леев, чем соблюдать введенные стандарты качества. НАБПП наложило ограничения на изъятые с рынка товары, и они не могут быть реализованы.

Депутаты предложили ввести более строгие наказания для бесчестных производителей, вплоть до приостановления деятельности. Санкции нужно было ужесточить еще два-три года назад, сказал депутат Петрк Порческу, который подверг критике НАБПП за то, что ведомство ничего сделало, „пока не забили колокола”. Депутат сослался на недавнее исследование общественной организации, которое показало, что во многих молочных продуктах содержание растительного жира превышает предусмотренные нормы.

Заместитель директора НАБПП отметил, что учреждение имеет несколько предложений по изменению законодательства для повышения ответственности экономических агентов. Если продукт содержит другие компоненты, кроме рекламируемых производителем на этикетке, можно сказать, что это фальсифицированный продукт. „Продукты, в состав которых входит избыточное содержание растительных жиров, должны быть размещены на прилавке отдельно от молочных продуктов. Эти продукты должны быть маркированы правильно. В противном случае речь идет об обмане потребителя”, - сказал Ион Тома.

Исследование, инициированное Восточноевропейским фондом и проведенном в лаборатории Центра прикладной метрологии и сертификации показало, что в значительном количестве молочных продуктах, таких как сливочное масло, сметана, творог и сыры, продаваемых в Республике Молдова, молочные жиры были заменены жирами из других источников. Было проанализировано 126 образцов отечественной и импортной молочной продукции.