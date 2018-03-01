НБМ вводит в обращение монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 леев

28 февраля Национальный банк вводит в обращение металлические монеты достоинством 1, 2, 5 и 10 леев. Объявление было сделано в ходе церемонии, приуроченной 25-летию введения в обращение молдавского лея. Бумажные банкноты достоинством 1, 5 и 10 леев будут находиться в обращении параллельно с монетами, до исчерпания существующих запасов, передает IPN.

Монеты достоинством 1 и 2 лея изготовлены из стали с никелевым покрытием и имеют серебристый оттенок. Монеты достоинством 5 и 10 леев изготовлены из стали, с никелевым и лютневым покрытием. В центре монета в 5 леев серебристая, окруженная золотым кольцом, а на монете достоинством 10 леев, центр золотой, окруженный серебряным кольцом. Каждая монета имеет разные зубцы, вес, диаметр и толщину. Курт 10-леевой монеты имеет дополнительную надпись, повторяющееся слово Молдова, между которым находится звезда.

На реверсе, в верхней части монеты находится монограмма из больших букв „R” и „M” – аббревиатура названия государства „Республика Молдова”. Буквы становятся видимыми, когда монета вращается слева направо. На поверхности цифр находится минигравюра „BNM”. При присоединении реверсов монет, появляется изображение государственного герба Республики Молдова.

Присоединение аверсов монет, появляется стилизованное изображение герба Молдавского Княжества, включенного в квадрильон, с геральдическими старинными элементами, такими как голова тура и полумесяц на монете в 1 лей, солнце – на монете в 2 лея, утренняя звезда, княжеская корона над рогами тура и геральдическая роза – на монете в 5 леев и господарский щит эпохи Штефана чел Маре на монете в 10 леев.

Глава НБМ Серджиу Чокля сказал, что введение в обращение металлических монет-это результат реформ, начатых в банковской сфере после финансово-банковского кризиса 2015 года. Металлические монеты в десять раз прочнее, чем купюры. Постепенная замена банкнот на монеты принесет экономию в государственном бюджете.

Присутствовавший на мероприятии председатель парламента Андриан Канду заявил, что в момент внедрения инициативы возникло много вопросов касательно положительного влияния данного процесса на общество и национальную экономику. После консультаций с экспертами, бизнес-средой, анализа международной практики было установлено, что ввод в обращение металлических монет является обязательным для Республики Молдова, отметил Андриан Канду.

В ходе церемонии были награждены победители концепции металлических монет номиналом в 1 и 2 леев. Не было объявлено, как был выбран дизайн монет в 5 и 10 леев.