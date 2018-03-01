Президент Молдовы отправится с визитом в США

Молдавский лидер объявил о намерении посетить с визитом США летом этого года: с кем из американских чиновников планирует встретиться президент республики?

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о своем готовящемся визите в США, который запланирован на лето текущего года. Об этом он написал на своей официальной странице в соцсети Facebook после встречи с послом США в републике Джеймсом Петтитом.

Как отметил Додон, в ходе беседы стороны "затронули ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики страны, также обсудили состояние двусторонних молдавско-американских отношений".

"Рассмотрели возможные сценарии организации и проведения местных и парламентских выборов, запланированных в этом году. Обсудили также детали моей поездки в США, которая запланирована на 1-8 июля текущего года по приглашению президентa Всемирного конгресса семей Брайана Брауна", — отметил молдавский лидер.

Он рассказал, что в рамках визита намерен провести ряд встреч с представителями правительства, членами Конгресса и руководством Соединенных Штатов, а также с представителями средств массовой информации и экспертного сообщества.

"Республика Молдова должна иметь постоянный диалог, как с Востоком, так и с Западом, развивать дружеские, двусторонние и многосторонние отношения, в интересах нашей страны", — заключил Додон