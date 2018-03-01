Санду не может перестать лгать и дезинформировать граждан, - Канду

Председатель парламента Андриан Канду обвинил Майю Санду в отсутствии ответственности.

После того, как представителю МВФ пришлось давать официальное опровержение слов Майи Санду, многие политики поспешили "пнуть" лидера ПДС. Не отказал себе в удовольствии и спикер парламента Андриан Канду.

- Этот человек не может перестать лгать, чтобы очернить страну, и использовать международные институты в кампании дезинформации граждан. Речь идет о лидере ПДС Майе Санду. И мой пост не о политике, и не является политической критикой в ее адрес. Этот пост о разочаровании, об отсутствии ответственности и серьезности у человека, который утверждает, что он «другой», - написал Канду на своей странице в Facebook.

Сегодня руководство Международного валютного фонда опровергло заявления Майи Санду, сделанные после ею визита в Вашингтон. По утверждению Майи Санду, она обсуждала с представителями Фонда тот факт, что молдавские власти якобы не согласились с антикоррупционными требованиями, которые необходимо выполнить в рамках программы поддержки МВФ.

Однако, как выяснилось, всё это ложь, поскольку исполнительный директор МВФ Энтони Де Ланнуа, ответственный за Молдову, вообще не встречался с лидером ПДС во время ее поездки в Америку