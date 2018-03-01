Интервью «В первый же день работы меня попытались обмануть, продав шторы для кабинета за 500 леев вместо 100! Глава города рассказала, как и за что увольняет руководителей муниципальных отделов, кто разворовал бюджет, что будет отремонтировано и почему нам нужны новые лифты и транспорт с кондиционерами Разруха - в головах - Давайте поговорим как жители Кишинева. Я живу в центре, на ул. Армянской, уже не один десяток лет. А вы в каком районе муниципия проживаете? И как давно вы являетесь жителем нашего города? - Я приехала в Кишинев в 16 лет, после окончания школы (меня в 6 лет отдали учиться), поступила на иняз. С тех пор и живу в столице, то есть ровно 30 лет. В Кишиневе сменила много мест: студенткой жила на улице Флорилор. А затем, когда вышла замуж - у Мемориала, в районе «40 лет ВЛКСМ». Мы с мужем познакомились в университете, - учились в одной группе, - мы с ним одного возраста, правда, он старше на 6 дней. Нам после окончания вуза дали комнату в общежитии как преподавателям университета. Там было семей 20-30, одна кухня на всех. А с годами, уже работая, купили себе однокомнатную квартиру на ул. Флорилор, затем обменяли ее на двухкомнатную, тоже на Рышкановке, а потом – на трехкомнатную на Штефана чел Маре. Но и там надолго не задержались: муж очень хотел иметь дом, и сейчас наша семья проживает на Буюканах. Это мой город. Это город моих детей, - все они родились в Кишиневе. - Я тоже очень люблю Кишинев. Но есть вещи, которые меня откровенно раздражают. А вам что не нравится больше всего, что раздражает в современном Кишиневе? - Больше всего меня раздражает бесчувственное отношение к городу самого муниципалитета! Я уверена: беспорядок в городе, это как в «Собачьем сердце» профессор Преображенский говорил: «Разруха - у вас в головах!» И из-за этой «разрухи в головах» тех, кто должен управлять городом, заниматься решением его проблем, беспорядок переметнулся на все улицы и на состояние столицы в целом, к великомусожалению. И это меня больше всего раздражает. Потому что сам город очень красивый. Я очень люблю Кишинев! Думаю, что это самый прекрасный город, который близок моему сердцу. И мы всегда, когда куда-то уезжаем, ждем - не дождемся возвращения домой. Здесь мы чувствуем себя лучше всего. Дом есть дом. Мы любим город таким, какой он есть. И особенно сейчас, когда Кишинев находится в таком плачевном состоянии, он больше всего нуждается в любви Иначе кто будет любить город, если не его жители?! И надо стараться сделать его лучше. Хотя бы возле своего дома навести порядок. Врио генерального примара уже начала менять управленцев, чтобы все сдвинулось с мертвой точкиФото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ «Сотрудники примэрии работали по 15 минут в день» - Я часто слышу от городских властей призывы к жителям украшать город, заботиться о нем. Мы с соседями уже лет 15 пытаемся разбить палисадник перед двором, раньше там просто свалка была. Удалось цветочки вырастить. Но муниципальные службы постоянно срезают заборчики, плетеные такие, красивые. Говорят – нельзя. А люди вытаптывают цветы. Да и Spatii Verzi периодически срезает у нас молодые деревья вдоль дороги, вытаптывает палисадник, оставляет ветки. Мы убираем, высаживаем новые цветы, они опять приходят, вытаптывают. И после этого нас призывают заботиться о городе, не бросать мусор. Каким вы видите взаимодействие жителей города и муниципальных служб? - Это не первый подобный случай, о котором я слышу. Учитывая, что муниципалитет находится в спящем состоянии, нужно определенное время, чтобы разработать механизм взаимодействия. Чтобы отношения жителей города и различных служб были гармоничными. Уверена, люди должны участвовать в переменах в городе, чтобы сделать его таким, каким мы его хотим видеть. Но это видение должно быть согласовано с муниципалитетом, должно быть в определенном стиле. Наверное, все хотят, чтобы это было стильно, чтобы у города было свое лицо, а не маска какая-нибудь размытая. У нас должно быть общее видение того, каким должен быть город. И это ответственность муниципальных служб. Муниципалитет должен иметь генеральный урбанистический план, в котором подробно должно быть расписано, как развивать город. Например, какими будут дворы в многоэтажках, и это необходимо принимать в соответствии с пожеланиями жителей совместно. С одной стороны, мы составляем определенную схему, на которую будут нанизываться конкретные проекты, сделающие наш город красивым. Это входит в обязанности муниципальных служб. Как это будет, нравится это жителям или нет, будут решать сами кишиневцы. С нашей стороны, со стороны муниципалитета, мы делаем предложение, обсуждаем с жителями города, согласовываем, и можно внедрять его в жизнь. И тогда будет гармония не только в отношениях, но и в том, как будет выглядеть город. Сейчас – вы видите – у нас пристройки, они изуродовали город, как грибы-паразиты, растущие на деревьях. Думаю, что появились они только благодаря коррупции. Потому что если бы не было беразличного отношения к городу, этого бы не случилось. Но безразличие является сейчас, к сожалению, доминантой. Работники примэрии привыкли быть равнодушными. А до моего прихода даже на работу не приходили... - Это как?! - Просто числились. И если они приходили к 12-ти, то уже в 12.15 уходили. Большая работа здесь не проводилась. И мне кажется, что именно из-за этого безразличия, которое царило в муниципалитете, - а ведь его сотрудники получают зарплату из наших с вами денег, из бюджета, то есть из налогов горожан, - мы содержали в течение 10-15-ти лет людей, которые паразитировали на нас. Они получали деньги ничего не делая. - И какие шаги можно предпринять? - Я уже начала менять управленцев, пытаюсь навести порядок, чтобы все сдвинулось с мертвой точки. Чтобы люди начали приходить на работу уже, по крайней мере, не в 12 часов, а уходить – вечером. И сотрудники муниципалитета начали шевелиться, может, не так, как нам бы хотелось, но уже начало что-то меняться. Очень важно изменить отношение горожан к тому, что делают работники муниципалитета, которые должны относиться к своей деятельности в городе, как к своим обязанностям. А не поступать так, будто жители Кишинева виноваты в своих проблемах. И люди должны усвоить: работники примэрии обязаны решать их проблемы. Люди не должны просить, достаточно обозначить проблему. - Не представляю, как можно изменить наш менталитет: мы, кишиневцы, привыкли просить что-либо у работников примэрии, даже если они обязаны это делать, а не требовать. Увы... так складывалось десятилетиями, если не веками. - Нам нужно вместе меняться. Недостаточно только заставить примэрию работать. Если мы решили улучшить свой город, - а я уверена, что все жители Кишинева хотят перемен, - нужно меняться вместе. И я верю, что нам удастся это сделать. Город очень красивый, люди очень хорошие, и изменения к лучшему не могут не произойти. Каждой остановке – по табло! - Как житель Кишинева, я уверена, что в историю войдет тот мэр, которые решит проблему парковок в нашем городе. На тротуарах паркуются так, что не пройдешь. Удивляет решение этого вопроса в Вене – парковки под парками, под старинными зданиями. Как этот вопрос можно решить у нас в Кишиневе? Что-то уже делается в этом направлении? Очень хочется, как в Вене! - Я тоже хочу, как в цивилизованном мире! И это тоже зависит от нас. Важно провести транспарентный тендер на парковки, чтобы он был в интересах людей, а не чьих-то карманов. И тогда у нас будет развиваться город. А что у нас сейчас? К примеру, автобусные и троллейбусные остановки не принадлежат городу. Они были отданы по непонятной схеме какой-то частной компании. Хочу привлечь инвестиции к остановкам, сделать их современными. На каждой установить электронное табло, на котором будет высвечиваться время прибытия ближайшего транспорта. И это возможно, потому что везде в Европе это функционирует. Но как можно инвестировать, если это не наша собственность?! А потом проверка Счетной палаты выявит нарушения: «Как вы внесли инвестиции, если это не ваш актив?» У нас же государственный бюджет, а не частный. И таких примеров множество. Эти нарушения складывались годами, создавались искусственно. Из-за этого и проблема с детскими садами. В течение многих лет их приватизировали и закрывали. А сейчас женщины, только забеременев, уже встают в очередь в государственный детский сад, чтобы через 4 года получить место. Нам сейчас приходится исправлять ошибки других, - вот пытаемся построить детские садики. Но как? Бюджет пуст, его практически полностью разворовали и продолжают разворовывать, поэтому крупные инвестиции мы не можем себе позволить. Так что собираемся решать проблему с помощью публично-частного партнерства. У нас уже есть пилотный проект. На территории одного из приватизированных садиков частная компания хочет построить 12-этажный дом. Мы настояли на том, чтобы она построила нам детский сад. Неподалеку там есть садик, но в нем на 100 детей больше, чем он может принять. Мы нашли общий язык с застройщиком, он берет на себя обязательство построить детский сад за свой счет и передать его на баланс города. Это пример того, что можно решать вопросы, если есть желание это делать! И сейчас есть частные предприятия, готовые помогать развитию города. Нужно только найти правильный подход. Сильвия Раду уверена, что все жители Кишинева хотят перемен, - нужно меняться вместе.Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ Автобус тронется – и пол провалится - У кишиневцев много проблем. И коммунальных, и с уборкой подъездов и дворов, и другие. А перед вами, как перед мэром, какие самые насущные проблемы в настоящее время встали? - Учитывая тот факт, что нашим городом вообще не управляли последние 10 лет, то сейчас все проблемы важны. Я не могу сказать, что данная проблема важнее, чем другая... У каждого жителя кишинева – свои насущные вопросы, требующие решения. И для горожанина его проблема считается самой важной. Я считаю что он прав. Для того чтобы со всем этим справиться, каждый отдел примэрии обязан заниматься решением вопросов того или иного сегмента населения Кишинева. Если мэр будет решать все проблемы, то, допустим он сможет устранить 100 проблем, пусть – 1000, но у нас 800 тысяч жителей! В муниципалитете работает около 5000 человек! Если каждый будет заниматься проблемами Кишинева, его жителей, тогда у нас город будет развиваться. - Но как заставить чиновников выполнять свои обязанности? - Создать дееспособную команду. Поэтому я начала менять людей, занимающих посты руководителей различных направлений в муниципалитете. Они показали свою несостоятельность, они ничего не сделали и не делают. У нас автобусы ездят по городу, в которых пол проваливается! А от автопарка я получаю бумажки, что они не виноваты. То есть 10-15 лет он был в управлении, ничего не сделал, и он не виноват?! У нас 124 автобуса, из которых ни одного в нормальном состоянии! И кто-то считает, что директор не виноват?! Если он не виноват, если просил средств и ему не дали, то в знак протеста должен был уйти с этой должности! Где его гордость?! А сейчас руководители недовольны, что происходят такие перемены. И так по каждому направлению. Например, по «Люмитех». Я обнаружила, что 120 частных компаний подключены к системе городского освещения. Какие отношения связывают частные компании и муниципальный бюджет? - Они что, воруют электроэнергию?! - «Люмитех» не распределяет электроэнергию, не имеет право это делать. Это предприятие занимается освещением городских улиц, но не может давать кому-то электроэнергию. Для этого у нас есть другие компании. Может, часть из этих 120 предприятий и воруют энергию, часть заключили какие-то непонятные контракты, у кого-то есть счетчики, у кого-то – нет. А затраты на энергию, которая идет на освещение, мы ведь покрываем из бюджета. Мы лишаем возможности детей устроиться в садики или не даем жителям денег на цветы и деревья, так как бюджетные средства утекают непонятно куда. Я говорю лишь о мизерной доли тех нарушений, из-за которых опустошается бюджет. Я хочу создать механизм, который заставил бы работать эту машину – примэрию. Чтобы вне зависимости от того, кто будет примаром, муниципалитет работал слаженно. Это возможно через современные системы управления, через правильные нормативные акты, через Интернет. Есть такие системы, исключающие бардак, который у нас творится сегодня. - Вы говорили о том, что стараетесь найти на разные должности людей, которые будут работать, а не штаны просиживать. Но ведь, согласитесь, это очень сложно. Вся республика испытывает нехватку кадров – как в сфере рабочих специальностей, так и в сфере руководящего состава. - Согласна. Мы объявили конкурс. Надеюсь, что найдем достойных людей. А вы знаете, что у нас есть волонтеры, готовые помогать бесплатно, особенно среди молодых людей?! Ко мне пришла молодежь, предложила установить программу, которая поможет отслеживать муниципальный бюджет в режиме реального времени. Ребята тоже хотят жить в красивом и комфортном городе. Я бы лучше сократила количество работников примэрии с пяти тысяч до одной, подняла бы зарплату им существенно. Люди должны получать достойную зарплату. Поэтому я провожу реформу муниципалитета, чтобы сократить некоторые службы, объединить их с другими. Новые лифты и троллейбусы с кондиционерами - Понимаю, да и все мы, кишиневцы, видим, что в городе практически во всех сферах - беспорядок. Но что-то удается делать? Что? - Я в первую очередь начала выслушивать жителей Кишинева. Стала с ними встречаться. У меня каждую вторую среду месяца – прием горожан. Пытаюсь решать их проблемы - социального, юридического характера, в сфере образования, медицины и многие другие. Эти встречи помогают мне понять, как вообще можно решать проблемы. Думаю, что это впервые за последние 10 лет: никто раньше не встречался с жителями Кишинева, не прислушивался к тому, что их беспокоит. Я уже говорила, что начала наводить порядок в муниципалитете: уже объявила конкурс на вакантные места управляющих различных направлений муниципалитета. Обратилась к мунсовету, чтобы выставить на конкурс еще 8 вакансий на должности директоров муниципальных предприятий. Кроме того, начала наводить порядок на улицах, в парках, потребовала у строительных компаний мыть колеса своего транспорта, чтобы не развозили грязь. Заставила преторов проводить санитарный четверг и отчитываться каждый понедельник по вопросам чистоты, уборки снега, мусора, и т.п. - Надеюсь, город станет значительно чище! А чем еще можно гордиться? - Мы впервые за последние 40 или 50 лет подняли вопрос замены лифтов в Кишиневе. Вы знаете, в каком они состоянии? Этим никто не занимался. 99 процентов лифтов в Кишиневе – с истекшим сроком эксплуатации, который составляет 25 лет. А у нас есть лифты, которым 30-40, а то и больше лет. И когда я начала изучать эту проблему, обнаружила пару предприятий, которые финансируются, опять же, за счет бюджета. Как могут бюджетные деньги уходить в частные руки вот так вот, напрямую? Естественно, все эти деньги я вернула и направила на закупку лифтов. Эти предприятия собирались закупить 36 лифтов. Но если разумно подойти к финансированию, взять кредит, то можно закупить 100-150 лифтов уже в этом году. Конечно, выгоднее отдать все деньги сразу, ребята имели какой-то процент. Кстати, когда я попросила их уйти, они забрали из кабинета все – даже скрепки, бумагу из принтера, - вот такие люди у нас работали. А нам выгоднее 150 лифтов купить, тогда и существенная скидка будет. Всего нам нужно закупить более 2000 лифтов, естественно, мы хотим как можно большее количество их заменить в этом году. Мы закупаем троллейбусы. Было запланировано приобретение 5-ти единиц, но я отыскала резервы в бюджете, и в этом году будет 20 новых троллейбусов. Впервые в Кишиневе они оснащены кондиционерами. Городом до этого уже было закуплено около 100 троллейбусов. Я спросила: «Почему вы не приобретали сразу с кондиционерами?» Мне ответили: «Зачем? Открывается дверь – прохладно!» Интересно, те, кто закупал троллейбусы, когда-нибудь ездили в них в 30-40-градусную жару?! Я ездила, никакой там прохлады нет. Вот такое отношение было к людям. Я обязала управление транспорта закупить и новые троллейбусы, и 50 новых автобусов с кондиционерами. Думаю, наши горожане заслуживают этого! Мы претендуем на звание европейской столицы, и, в то же время, наши бабушки, дедушки и дети в 40-градусную жару попадают из городского транспорта в «Скорою помощь» с тепловыми ударами! Кстати, в этом году мы объявили конкурс на разработку стратегии развития транспортной системы города. Она, в свою очередь, станет основой для пересмотра плана урбанистики. Как в мэрии делают деньги на... пакетах - Это не весь список дел, которые вы успели осуществить? - Далеко не весь. Удалось установить светофор у Думбравы, на выезде из Кишинева по ул. Алба-Юлия. На этом перекрестке происходило по несколько аварий за неделю. Люди долго обивали пороги с просьбой установить светофор. Мы это сделали всего за три недели! Неужели нельзя было сделать это раньше?! Ведь речь идет о жизни и здоровье людей! - Тяжело было? - Установить светофор? Нет! Что касается социальной сферы: мы утвердили новый регламент работы комиссии, которая будет распределять социальное жилье. Я обратилась к муниципальному совету о выделении из бюджета 10 миллионов леев на закупку социального жилья. До сих пор люди вообще ничего не получали. Ко мне на прием пришел человек, у которого шестеро детей. Младшему – 4 месяца, старшему - 14. И семья жила в одной комнате на 10 квадратных метрах в общежитии! Это же очевидно, что они нуждаются в социальном жилье! Иначе какое у этих детей детство и будущее?! Много чего не делалось в городе до сих пор. А порой делали непонятно как. Иногда доходит до смешного. Я хотела поменять шторы в кабинете, так как они не менялись годами. И когда мне предложили вместо 100 леев за метр 500, видно, не знали, что я сама покупаю в дом шторы... Последний случай – и смешно, и грустно. Я собиралась в Бухарест, а у нас закончились фирменные бумажные сумочки-пакеты примэрии для упаковки подарков. Долго делали, наконец, принесли, - ничего в эти пакеты не помещалось, пришлось их оставить. Перед поездкой мы с мужем зашли в «Букурию», чтобы купить конфет – у него сестры живут в Бухаресте. А там продаются большие пакеты с изображением и Молдовы, и Кишинева. Они мне подошли больше, чем наши, от примэрии. Но поразили цены: наши обошлись в 60 леев за штуку, и это оптом. А в «Букурии» один пакет стоит 30 леев, и это розница. - У вас есть идеи, как избавиться от таких вот «бюджетных прилипал»? - Это одно из главных дел: я хочу сделать бюджет транспарентным. Я подписала указ о том, чтобы бюджет был выложен на сайте примэрии. То есть чтобы люди смогли зайти на портал, увидеть, сколько тратится, кто тратит, на что, какие контракты заключены. Это фильтр, который поможет в дальнейшем исключить коррупцию. Ведь именно коррупция тормозит развитие города. Кстати, впервые за много лет муниципальный бюджет был принят до нового года. В прошлом году его вообще в июле утвердили. Окончание следует. НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

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