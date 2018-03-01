Оазу Нантой: Ворье ворует, а мы боремся с унионизмом

Борьба с унионизмом является началом предвыборной кампании и отвлечением внимания от ключевых проблем, причем это происходит не впервые. Об этом в эфире передачи Freedom LIVE на GagauzMedia заявил политический аналитик Оазу Нантой, назвав все происходящее «граблями», на которые мы продолжаем наступать.

По его мнению, гражданам Республики Молдова уже в который раз предлагается наступить на те же «грабли», чтобы кто-то остался или добрался до власти, а люди остаются со своими нерешенными проблемами, без детей и внуков, так как молодежь уезжает из этой страны.

«27 марта 2016 года в Кишиневе с большой помпой, наверное, не за малые деньги был создан «Sfatul Țării №2», который обещал нам, что через два года в 2018 году обязательно состоится вторая редакция Великого объединения. Тогда ровно через неделю, 2 апреля 2016 года, в Комрате Ирина Влах организовала марш в защиту государственности, а Игорь Додон, «помахивая своим пальчиком» заявил, что «нога румынского жандарма не ступит на молдавскую землю». Это было начало избирательной кампании кандидата в президенты Игоря Додона, который решил напугать до беспамятства граждан РМ, чтобы они не спросили господина Додона про его биографию, соучастие в разного рода схемах, монополиях с мясом, в незаконных приватизациях», – отметил Нантой.

Политический аналитик напомнил, что в 2008 году Ирина Влах, будучи в Партии коммунистов, вместе с другими однопартийцами предложила включить гостиницу «Кодру» в список объектов, подлежащих приватизации, когда господин Додон был министром экономики.

«После этого Счетная палата выяснила, что бюджету нанесли ущерб в 160 миллионов леев. Кто ответил? Нам же предлагают бороться с унионизмом. Ворье ворует, а мы боремся с унионизмом», – заключил Оазу Нантой.