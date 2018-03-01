Государство будет контролировать ценники за 45 дней до и после распродажи

Большинство «скидочных кампаний» в нашей стране – сплошное надувательство.

В Молдове готовятся ввести новые правила проведения распродаж. Группа депутатов предлагает ввести Регламент продажи товаров по сниженной стоимости. Реклама распродаж должна будет включать:

- Стоимость товара или процентную долю скидки;

- Дату начала распродажи и срок ее проведения;

- Точное число товара, который будет выставлен на продажу по сниженной стоимости, если речь идет о ликвидации запасов;

- Процентную долю скидки или сниженную стоимость каждой категории товаров в отдельности, если есть разница.

Депутаты предлагают разрешить использовать выражение «тотальная распродажа» лишь в том случае, если скидки предусмотрены на весь товар, выставленный на продажу. А вот формулировка «скидка до» будет запрещена, подчеркивает bizlaw.md

А теперь самое интересное! Устанавливая сниженную стоимость, коммерсант должен будет указать изначальную стоимость. За основу берется стоимость товара за последние 45 дней (если ценники менялись, то выбирают наименьшую сумму).

Если речь идет о новых товарах, то продавцам придется указывать рядом с акционной стоимостью ту, что будет установлена после распродажи. Причем менять ценник нельзя будет все те же 45 дней.

Экономический агенты будут обязаны завести журнал учета товаров сниженной стоимости и предоставлять его органам контроля во время проверок.

Депутаты отмечают, что «коммерсанты часто за ночь повышают стоимость товаров, чтобы днем объявить скидки, но на практике цены не меняются, а покупателя вводят в заблуждение».

БЫЛ СЛУЧАЙ

В Молдове самые богатые покупатели в мире, если практически даром — это 5 тысяч леев за куртку!

Увидел в соцсетях рекламу акции столичного магазина, в котором продаются товары одного из мировых спортивных брендов. “Ликвидация – скидки до 80%. Полная ликвидация коллекции. В связи с закрытием сезона купить кроссовки, куртку, сапоги на ликвидации коллекции можно практически даром!» Обещали кроссовки за 600 леев. Куртки спортивные — за 700. Повелся, зашел в магазин.

Полный облом, граждане, оказался! Никаких реальных скидок! Я внимательно все обошел, осмотрел. Да стояли несколько пар кроссовок великанских размеров за сумму меньше тысячи леев, курток за 699 и зимних шапок за 99 леев я так и не увидел. Поразило другое. Висит куртка, на ней ценник, на нем написана прежняя цена, которая сама по себе вызывает оторопь — 7 тысяч леев, ниже новая, типа, скидочная — 5 тысяч. И так практически по всей старой коллекции. То есть, цены специально завышают перед тем, как якобы сделать «финальную» скидку.

Можно подумать, что я придираюсь, но со мной оказались согласны и другие посетители этого магазина (кстати, отклики нашел на страничке бренда в Молдове):

«Кроссовки по 5000 и т.д.! Цены космические! Это сколько надо, чтобы одеться! Проще съездить за границу и взять на скидках новую коллекцию, а не 3-летней давности! Больше ни ногой, пока не будет реально скидок!», «Полный бред, цены, вообще, нереальные, магазин для лохов!», «Нереально завышены цены!»…

ПАВЕЛ МУНТЯН