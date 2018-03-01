Ощущается, как минус 37: В Молдове действует жёлтый код в связи с похолоданием

По всей стране действует жёлтый код метеоопасности в связи с похолоданием и усилением ветра. Предупреждение действительно вплоть до завтрашнего дня. И хотя минувшей ночью термометры показывали от минус 18 до минус 11 градусов, индекс температурного комфорта был намного ниже.

В Сороках утром ощущалось как минус 37, а в Фэлештах, Корнештах и Леове - как минус 34. В Кишинёве ощущалось как минус 31. Потепление синоптики обещают только к началу следующей недели. В понедельник термометры покажут плюс один, а уже в среду ожидается до семи выше ноля.