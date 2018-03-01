Депутаты предложили поощрять партии, которые продвигают женщин в политике

Группа депутатов зарегистрировала законопроект о дополнительном финансировании партий, которые активно продвигают женщин. Оно составит 10%. Требование для получения средств: женщины должны составлять в списке кандидатов по одномандатным округам 40%.

"Демпартия поощряет женщин к участию в парламентских выборах, в первую очередь, по одномандатным округам. Законопроект предлагает Центральной избирательной комиссии инструмент финансовой мотивации партий", - сказала депутат ДПМ Валентина Стратан.

Законодательную инициативу одобрительно встретили и среди законодателей и среди избирателей.

"Существуют международные нормы, согласно которым равное положение мужчин и женщин должно регламентироваться законодательно", - сообщил депутат Евгений Карпов.

Размер средств для финансирования партий будет устанавливаться законом о государственном бюджете.