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Политика
Депутаты предложили поощрять партии, которые продвигают женщин в политике
01.03.2018

Группа депутатов зарегистрировала законопроект о дополнительном финансировании партий, которые активно продвигают женщин. Оно составит 10%. Требование для получения средств: женщины должны составлять в списке кандидатов по одномандатным округам 40%. 

"Демпартия поощряет женщин к участию в парламентских выборах, в первую очередь, по одномандатным округам. Законопроект предлагает Центральной избирательной комиссии инструмент финансовой мотивации партий", - сказала депутат ДПМ Валентина Стратан.

Законодательную инициативу одобрительно встретили и среди законодателей и среди избирателей.

"Существуют международные нормы, согласно которым равное положение мужчин и женщин должно регламентироваться законодательно", - сообщил депутат Евгений Карпов.

Размер средств для финансирования партий будет устанавливаться законом о государственном бюджете.


 
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