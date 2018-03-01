О том, как Североатлантический альянс вербует молдавских священников

Центр информирования и документирования НАТО в Молдове объявил о наборе очередной группы “агентов влияния”.

На сайте этой структуры появилась информация о запуске проекта “Продвижение европейских и евроатлантических ценностей в сельской местности Республики Молдова через посредников, формирующих мнение”. В качестве посредников-пропагандистов НАТО-вский центр хотел бы видеть примаров, учителей, лидеров сельских неправительственных организаций, а также священнослужителей, “которые являются активными членами своего сообщества и продемонстрировали свою приверженность развитию региона”.

За “ЦУ” – в Брюссель

Проект “Продвижение европейских и евроатлантических ценностей в сельской местности Республики Молдова через посредников, формирующих мнение” стартует в марте. “Проект направлен на углубление понимания европейских и евроатлантических принципов и ценностей и обмен передовыми практиками и опытом”, - говорится в сообщении Центра информирования и документирования.

В ЦИД НАТО планируют набрать “целевую группу” из 10 активистов-пропагандистов, представляющих север, центр и юг Республики Молдова, которые затем будут направлены на обучение (в сообщении это называется “ознакомительной поездкой”) в Бельгию, где расположены главные офисы НАТО и Европейского союза.

“После ознакомительной поездки участники организуют местные мероприятия, в ходе которых они представят передовые практики и обмен опытом, накопленные во время информационных сессий в учреждениях ЕС, НАТО и местных органов власти Бельгии. Таким образом, участники проекта будут выступать в роли мультипликаторов, способствуя лучшему пониманию принципов и ценностей, продвигаемых и поощряемых Евросоюзом и НАТО, в основе которых лежат благое управление и верховенство закона”, - отмечается в сообщении.

“В принципе, проект рутинный, - говорит политолог Виктор Жосу. – Подобных в Молдове реализуется немало, так что ничего нового. Кроме одной детальки - на сей раз под критерии рекрутирования в ряды пропагандистов НАТО-вских ценностей, наряду с лидерами неправительственных организаций, примарами и педагогами, попали и священники.

Не могу знать, чем руководствовались в Центре информирования и документирования НАТО, включив сюда батюшек. Но представляю себе картину. Сёла наши пустеют, взрослое население трудится за рубежом, молодёжь уезжает, молдавский сельский храм сегодня посещается, в основном, по воскресеньям, в подавляющем большинстве людьми пожилыми – самый что ни на есть подходящий контингент для охмурения евроатлантическими ценностями. И вот является настоятель такого храма в епархиальное управление, чтобы испросить у правящего архиерея благословление поехать в Бельгию. Реакцию епископа дословно описать не берусь, но могу сказать однозначно – бедному батюшке, клюнувшему на замануху ЦИД, не поздоровится. Но это, конечно, чистой воды фантазия. Потому что ни один из наших священников, кто бы и что о них не говорил, на подобное не клюнет. Нет нужды им в НАТО. Есть миры, которые не пересекаются, даже если и оказываются рядом, совсем-совсем близко. Потому что стоит между ними непреодолимая преграда, и “врата адова не одолеют ей” (Мф. 16:18). Жаль, конечно, что такой системной организации, как НАТО, недоступна эта простота. Они совершенно не представляют себе, что такое православный священник”.

Впрочем, как считают некоторые эксперты, среди участников проекта “Продвижение европейских и евроатлантических ценностей в сельской местности Республики Молдова через посредников, формирующих мнение” всё-таки могут оказаться священнослужители из Молдовы - представители Бессарабской митрополии. Потому что тут вопрос уже не в догматах веры и не в призвании священников заботится о спасении человеческой души, а в политике.

Волк в овечьей шкуре

В мае 2010 г. группа экспертов во главе с бывшим госсекретарём США Мадлен Олбрайт обнародовала доклад “НАТО в 2020 г.: гарантированная безопасность, динамичное взаимодействие”. Этот аналитический документ содержал различного рода рекомендации для будущей Стратегической концепции альянса, которую должен был утвердить Лиссабонский саммит в ноябре 2010 г.

В докладе говорилось, что существуют определённые угрозы, что НАТО может лишиться общественной поддержки и необходимого финансового обеспечения: общественное мнение стран-членов организации может поддасться на аргументы скептиков, не уверенных, что в существовании альянса сохраняется смысл. “Нужно напомнить народам стран НАТО, что альянс служит их интересам, обеспечивая безопасность”, - отмечали эксперты. В этом же, согласно документу, следовало убедить и граждан тех стран, которые не входят в данный военный блок.

Пропаганда сегодня является важнейшим структурным компонентом внешнеполитической стратегии Североатлантического альянса. Называется это публичной или общественной дипломатией - это один из способов влияния на мнение и поведение населения зарубежных стран. Главные задачи, которые преследует публичная дипломатия НАТО, – создание положительного образа блока, подчеркивание невоенных аспектов деятельности альянса, пропаганда так называемого “нового лица НАТО” в сфере миротворчества и гуманитарного вмешательства. То есть формирование у общественности “подшефных” стран мнения, что НАТО – это военный блок с человеческим лицом, который выступает за мир во всём мире и укрепление безопасности. Как заявила экс-руководитель управления общественной дипломатии НАТО Штефани Бапст, “НАТО стремится создать уникальный “бренд” сильного, совершенного и компетентного трансатлантического сообщества единомышленников демократии, сохраняющего мир и безопасность для своих членов”.

В настоящее время в организационной структуре НАТО действуют два специальных подразделения, деятельность которых посвящена публичной дипломатии. Это - Комитет публичной дипломатии и Департамент публичной дипломатии. Комитет отвечает за теоретическую часть - планирование, разработки, утверждение ежегодного плана действий в области публичной дипломатии, а Департамент практически реализует теоретические наработки. В структуру Департамента входят все информационные центры и информационные бюро, открытые в других странах, в том числе кишинёвский Центр информирования и документирования НАТО, открывшийся в 2007 г., а также Бюро связи НАТО, которое было открыто в Молдове в конце 2017 г.

“Существует множество мифов и много дезинформации о НАТО в общественной сфере по всему миру”, - заявила в прошлом году глава Бюро связи НАТО в Молдове Кристина Балейсайт в интервью изданию Ziarul de Garda. Поэтому одной из важнейших задач подразделений Североатлантического альянса в Молдове, по её словам, станет активная информационная работа с молдавской общественностью для укрепления позитивного имиджа блока.

Побывавший осенью 2016 г. с визитом в Киеве помощник генсека НАТО по вопросам общественной дипломатии Таджан Ильдем в интервью украинской прессе признал, что в пропагандистских целях Североатлантический альянс использует разные инструменты общения с разными слоями населения. Для молодёжи задействуются одни инструменты, для людей старшего возраста – другие.

“Мы сейчас больше переходим на цифровые каналы коммуникации, - заявил он. - Мы знаем, что молодёжь имеет хорошие навыки получения информации в интернет-сетях. Есть немало способов привлечения людей, и мы делаем всё возможное для того, чтобы как можно активнее действовать в этом направлении, чтобы будущие лидеры общественного мнения имели хорошие и объективные знания о НАТО и вкладе этой организации в укрепление безопасности”.

Как раз подготовке “будущих лидеров общественного мнения” для пропаганды евроатлантических ценностей в сельской местности Молдовы и посвящён нынешний проект Центра информирования и документирования НАТО, который призван убедить молдавских крестьян, что Североатлантический альянс - это актуальная и очень полезная для них организация.

Джеймс Петтит: “Мы не можем понять!”

В ряде стран пропагандистская работа НАТО, подкреплённая финансовыми вливаниями и военными поставками, уже дала необходимые результаты. Согласно опросам общественного мнения, около 60-70% населения Грузии и Украины считают приемлемым вступление своих стран в Североатлантический альянс. Так, согласно прошлогоднему ноябрьскому опросу, если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению в НАТО, в нём бы приняло участие 64% населения Украины, среди которых 66% проголосовали бы “за”.

На Украине и в Грузии пропаганда евроатлантических ценностей, в отличие от Молдовы, проводится под эгидой государства. Например, 14 февраля кабмин Украины принял документ по улучшению имиджа НАТО в стране – распоряжение “Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции совершенствования информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины на 2018 г.”. Цель – повысить уровень поддержки гражданами Украины государственной политики в сфере евроатлантической интеграции и уровень доверия к НАТО, на что будет потрачено несколько десятков миллионов гривен бюджетных средств. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила: “У нас много работы по разъяснению сути Североатлантического альянса, того, что НАТО – это не только армия, НАТО – это права человека, верховенство права, образование, экология”.

В Молдове же, несмотря на все предпринимаемые усилия и финансовые вливания, количество сторонников идеи вступления Молдовы в Североатлантический альянс, наоборот, снижается. Как показали данные недавнего опроса Vox Populi (исследование проводилось 2-18 января нынешнего года), если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления в НАТО, то лишь 19,4% населения проголосовали бы “за”, а “против” выступили бы 59,6% опрошенных. В 2017 г. число сторонников альянса в РМ составляло 22,5%.

Эти цифры, а также другие результаты соцопросов, неприятно удивили и даже раздосадовали чрезвычайного и полномочного посла США в Республике Молдова Джеймса Петтита, который в своём недавнем интервью заявил: “Мы тоже не можем понять, почему в ситуации, когда мы вкладываем сюда денег в разы больше, чем Россия, люди тяготеют к России”.

Тем не менее, в последнее время США и НАТО усилили свой “мозговой”, а также финансовый штурм в нашей стране. Как отмечает Виктор Жосу, если открытый осенью 2007 г. Центр информирования и документирования НАТО до сих пор не слишком докучал утомлённому бесконечными реформами молдавскому населению, то после открытия в конце 2017 г. в Кишинёве Бюро связи НАТО у данного подразделения Североатлантического альянса открылось второе дыхание. И это, считают эксперты, не случайно.

План по ликвидации нейтралитета

По мнению директора Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности Валерия Осталепа, Вашингтоном, Брюсселем и Бухарестом разработан план по ликвидации нейтралитета Республики Молдова, и сейчас он активно воплощается в жизнь.

- Они собираются это сделать не мытьём, так катанием, - говорит экс-замминистра иностранных дел. – К сожалению для них, они прекрасно знают, какие настроения царят в нашей стране, знают, что никаким законным путём, даже при нынешнем раскладе сил в парламенте, им не удастся убрать из Конституции РМ статью о нейтралитете. Поэтому ими скрытно был разработан план по поэтапной ликвидации нашего нейтралитета.

Сначала Бюро связи НАТО, которое при открытии нам анонсировали, как белую и пушистую структуру, чуть ли не как центр по оказанию помощи белочкам, заказывает список геополитической ориентации лидеров общественного мнения в Республике Молдова – кто из них тяготеет к Западу, кто – к России, а кто является молдовенистами. Зачем НАТО-вской структуре платить деньги за то, чтобы отследить, кто и о чём говорит в нашем информационном пространстве? Альянс выявляет идеологических врагов? Теперь стоит ждать определённой зачистки?

Сейчас Центр информирования и документирования НАТО дошёл до того, что вербует молдавских священнослужителей. Это вообще крайний уровень низости - зная, как высок в Молдове уровень доверия населения к церкви, пытаться завербовать священников для популяризации и пропаганды военного блока! В странах-членах Североатлантического альянса это просто невозможно и дико - оплачивать услуги представителей церкви, чтобы те пропагандировали ценности НАТО. А представьте себе, какой бы шум и вой поднялся на весь мир, если бы священнослужители Молдовы вдруг начали в своих проповедях популяризировать идею присоединения РМ к ОДКБ [Организация Договора о коллективной безопасности, созданная рядом стран бывшего СССР – прим. ред.]!

Я не удивлюсь, если следующим этапом в этой пропагандистской кампании станут промо-ролики с детьми, которые с радостью и цветами встречают солдат НАТО. Всё это начало очень большой для нашего государства проблемы – если эти ребята куда-то приходят, и ставят перед собой какую-то цель (а их основной целью является полное вытеснение из этого региона России), их просто так уже не выдавишь.

Нам сейчас активно навязывают мысль, что укрепление сотрудничества с НАТО – это укрепление мира в регионе и безопасности государства. Украина уже “укрепила свою безопасность” – потеряла три больших куска своей территории, и не известно, что будет дальше: экономика загибается, люди уезжают из страны с большой скоростью. Та же картина в Грузии, которая потеряла почти половину своей территории, и это уже навсегда. Теперь аналогичный сценарий пытаются реализовать в нашей стране. Но, думаю, что в случае Республики Молдова это - достаточно проблематично - им просто не понять наш менталитет, который существенно отличается от украинского и грузинского. О чём, кстати, недавно и заявил американский посол, который никак не может понять, почему вложенные сюда средства не окупаются, и почему население РМ по-прежнему смотрит на Россию.

Это - смешно, но особенности нашего менталитета можно проследить даже на депутатах от правящей коалиции, которые, с одной стороны, дружно голосуют против российской пропаганды и за запрет российских новостей, а с другой – щеголяют дорогими телефонами с гербом РФ, и в своих кабинетах отмечают 23 февраля и 8 Марта. Или на нашей полиции, которую европейским чиновникам представляют отреформированной и европейской, но которая 10 ноября тихо отмечает советский День милиции, или как он сейчас называется – День сотрудника органов внутренних дел.

Тем не менее, давить на нас будут и дальше, как и пытаться ещё больше подмять под себя, потому что здесь сошлись интересы Вашингтона, Бухареста и НАТО. В интересах Вашингтона – избавиться от российского влияния в Молдове, интерес НАТО заключается в полном вытеснении любого “чужого” военного присутствия в регионе, а интерес Бухареста – закрепление своего влияния в правобережной Молдове, - уверен Валерий Осталеп.