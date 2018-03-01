Настасе о кандидате платформы «DA» на местных выборах

В эфире передачи на канале TVC21 лидер партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Настас объявил, что партия, которую он возглавляет, выдвинет своего кандидата на досрочных местных выборах в Кишиневе.

В то же время Нэстасе отметил, что он уже просил о поддержке со стороны партии «Действие и солидарность», но пока не получил ответа.

«Мы считаем, что в настоящее время нам нужен сильный кандидат в примэрию, кандидат, который будет обладать многими качествами, будет крепким профессионалом, но в то же время политическим лидером, способным одержать победу над Плахотнюком и Додоном», – заявил председатель платформы «DA».

Кто станет кандидатом партии «Платформа Достоинство и правда» на местных выборах, станет известно в субботу, 3 марта, после заседания Национального политсовета партии.

Андрей Настасе также говорит, что муниципальные выборы – хорошая возможность для антиолигархического движения заложить основу для альтернативы центральной власти путем победы на этих местных выборах.