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Политика
Настасе о кандидате платформы «DA» на местных выборах
01.03.2018

В эфире передачи на канале TVC21 лидер партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Настас объявил, что партия, которую он возглавляет, выдвинет своего кандидата на досрочных  местных выборах в Кишиневе.
В то же время Нэстасе отметил, что он уже просил о поддержке со стороны партии «Действие и солидарность», но пока не получил ответа.

«Мы считаем, что в настоящее время нам нужен сильный кандидат в примэрию, кандидат, который будет обладать многими качествами, будет крепким профессионалом, но в то же время политическим лидером, способным одержать победу над Плахотнюком и Додоном», – заявил председатель платформы «DA».

 Кто станет кандидатом партии  «Платформа Достоинство и правда» на местных выборах, станет известно в субботу, 3 марта, после заседания Национального политсовета партии.

Андрей Настасе также говорит, что муниципальные выборы –   хорошая возможность для антиолигархического движения заложить основу для альтернативы центральной власти путем победы на этих местных выборах.


 
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