Правительство поддерживает торговлю отечественной продукцией

Кабинет министров сегодня одобрил проект поправок к Закону о внутренней торговле и Кодексу о правонарушениях для устранения недобросовестной торговой практики в продовольственных цепочках, передает МОЛДПРЕС.

«Цели этого законопроекта заключаются в создании прозрачного механизма для функционирования торговых операций между поставщиком и торговцем, направленного на противодействие недобросовестной торговой практике в продовольственных цепочках и поддержку сбыта отечественной продукции путем продвижения потребления местных продуктов питания», - сказал министр экономики Кирилл Габурич.

Согласно проекту, будет пересмотрен максимальный срок для оплаты поставленных продуктов питания, он будет классифицирован на три категории в зависимости от срока годности продуктов питания.

Другая поправка разрешает возврат соответствующих пищевых продуктов, а также тех, дата потребления/минимальный срок годности которых превышает 180 дней, при условии, что до этой даты осталось не менее четверти этого периода. В то же время торговцы будут обязаны закупать и выделять места для экспонирования отечественных продуктов питания для каждой категории продуктов питания, перечень которых правительство будет ежегодно утверждать и пересматривать.

Кроме того, законопроект предусматривает ограничение торговых скидок, запрашиваемых торговцем у поставщика продовольствия. Так, они не будут превышать 10% от продажной цены поставщика. Документ, однако, предусматривает исключение из этого правила в тех случаях, когда поставщики продовольствия просят по собственной инициативе торговца предоставлять маркетинговые и рекламные услуги. Для обеспечения того, чтобы торговцы не злоупотребляли этим исключением, предусматривается, что маркетинговые и рекламные услуги будут предоставляться на основе договора, заключенного отдельно от договора о закупках, и период/продолжительность таких услуг не может превышать 60 дней в году.

Законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты будет рассмотрен и утвержден в парламенте.