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Общество
Со 2 марта возобновится движение поезда Кишинев – Басарабяска
01.03.2018

Поезд Кишинев – Басарабяска возобновит движение 2 марта. Поезд будет курсировать по пятницам. Из Железнодорожного вокзала Кишинева поезд будет выезжать в 18.55. А из Басарабяска, по субботам, в 02.02.Администрация ГП „Железная дорога Молдовы” уточняет в пресс-релизе, что поезд будет останавливаться и на станции Злоць, чтобы облегчить доступ туристов в монастырь населенного пункта.

Цена проездного билета на весь маршрут составляет 26 леев для взрослых и 13 леев для детей в возрасте до 10 лет.

Рейс Кишинев – Басарабяска был отменен в августе 2017 года из-за отсутствия пассажиров, передает IPN.


 
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