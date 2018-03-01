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Общество
Некоторые граждане Молдовы смогут выйти на пенсию на 10 лет раньше
01.03.2018

Правительство Молдовы утвердило список профессий, обладатели которых получат право выйти на пенсию раньше положенного срока. Речь идет о так называемом "вредном" производстве, когда работа наносит непосредственный урон здоровью человека.

В списке — более 80 специальностей, связанных с особо вредными и тяжелыми условиями труда. Речь идет о лицах, выполняющих подземные работы; среди них — шахтеры, рабочие, задействованные в сфере производства цемента, работники, задействованные  в стекольной промышленности, в области обработки металлов, химической промышленности.

В список опасных профессий также включены некоторые специальности, связанные с производством лекарственных препаратов, а также медицинский персонал: врачи рентген-кабинетов и специалисты ядерной медицины. Все они будут пользоваться льготами при выходе на пенсию по возрасту.

Ранее пенсионное законодательство предусматривало подобные ситуации. Однако в начале 2017-го года  положение  закона  о работе в особых условиях было отменено. На данном этапе список профессий пересмотрен в связи с экономическими реалиями страны.

Согласно проекту закона, принятому парламентом еще в декабре 2017 года, трудовой стаж, необходимый для получения пособия по старости будет исчисляться в зависимости от того, сколько лет человек проработал на вредном производстве.

Если 10 лет, тогда гражданин сможет выйти на пенсию на 5 лет раньше стандартного срока, если 20 лет, тогда на 10.

В общей сложности расчет трудового стажа будет осуществляться по принципу "год за два".


 
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