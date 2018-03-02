Еужен Стурза: «Молдавской армии нужны не только бинты, но и оружие»

«Армии нужны не только бинты, но и оружие», - написал в социальных сетях министр обороны Еуджен Стурза, комментируя намерение президента Игоря Додона обсудить на Высшем совете безопасности предложение министра о необходимости приобретения летального оружия.

Как сообщает агентство «ИНФОТАГ», Стурза отметил, что неоднократно публично заявлял о готовности выстраивать правильные институциональные отношения с президентом.

«Но я буду публично вмешиваться, когда сочту некорректным вмешательство президента Игоря Додона в работу министерства обороны», - отметил Стурза, выдвинутый на пост Европейской народной партией Молдовы (лидер Юрие Лянкэ).

Он выразил сожаление, прежде чем включать эту тему в повестку дня, президент «не пожелал получить из первоисточника правильные, а не спекулятивные данные об инициативе».

«Смею напомнить, что армия в основном оснащена оружием, а не бинтами. Он бы также узнал, что сегодня вооруженные силы РМ переживают период серьезных преобразований и модернизации», - заметил Стурза.

Министр не исключил, что президент «публично запускает эту информацию для манипуляций, в том числе на заседании ВСБ, чтобы остановить процесс реформ»: «Я все еще надеюсь, что президент Додон не хочет, чтобы в Молдове произошло то, что происходит на Украине, где армия намеренно удерживается на неустойчивом уровне. Рассчитываю, что глава государства не будет настаивать на том, чтобы Молдова располагала слабой армией»\

Стурза пообещал на заседании ВСБ твердо отстаивать свою позицию, которая заключается в необходимости реформ армии и превращении ее в эффективную и профессиональную структуру.