Президента заметили в эконом-классе лоукостера

Спустя более чем год с момента вступления в должность главы государства Игорь Додон не меняет своих обычаев и в заграничные поездки отправляется не чартерными, а обычными рейсами, предпочитая эконом-класс – бизнес-классу.

Так случилось и сегодня, когда президент отправился с рабочим визитом в Германию. Пассажир рейса, который летел с главой государства на борту, сфотографировал Игоря Додона и опубликовал снимок в соцсети. Стоит отметить, что для путешествия президент выбрал компанию лоукост, передает aif.md.

Напомним, в Германии у Игоря Додона запланирован ряд встреч и консультаций с официальными представителями правительства, президентуры, Бундестага, гражданского общества.