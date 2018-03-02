Компания Air Moldova объявила о запуске прямого рейса в Тель-Авив

Начиная с 6 марта компания Air Moldova запускает прямые рейсы в Тель-Авив.

Airbus 320 будет летать два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону будет начинаться с 99 евро, включая все сборы.

По данным Национального бюро статистики, в 2017 году границу Молдовы пересекли 22 861 граждан Израиля, из которых 12 937 человек воспользовались услугами авиакомпаний. Израиль занимает 11-е место в рейтинге стран, чьи туристы или экскурсанты выбирают нашу страну для посещений.

Впечатляет и число работающих в Израиле молдаван, в том числе с учетом объема денежных переводов, отправляемых в нашу страну физическим лицам. По данным Национального банка Молдовы, денежные переводы из Израиля в 2017 году составили 205 миллионов долларов США, что составляет 17,1 процента от общего объема переводов. Израиль занимает второе место в этом рейтинге после Российской Федерации, на долю которой в прошлом году пришлось 33,6 процента переводов или 402,63 миллиона долларов.

В настоящее время Air Moldova осуществляет прямые рейсы в 30 пунктов назначения в Европе и Азии.