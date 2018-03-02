Долгие лета, Еуджен Дога! Маэстро исполнился 81 год

Вчера, 1 марта, композитор Еуджен Дога отмечал своё 81-летие. Министр образования, культуры и исследований Моника Бабук и генеральный госсекретарь Игорь Шаров отправились его поздравить, передаёт IPN.

„Господь осчастливил нас в день 1 марта не только этим прекрасным праздником Мэрцишор, призванным согреть наши души, но и рождением величайшего современного композитора всего румынского пространства, который своим творениями заставляет вибрировать наиболее глубинные струны наших душ”, - отметила Бабук.

Моника Бабук пригласила Еуджена Догу принять участие в открытии Международного музыкального фестиваля „Mărțișorul e iubire”, которое состоится сегодня.

Еуджен Дога родился в селе Мокра района Рыбница. Он окончил Музыкальную школу им. Штефана Няги, Государственную консерваторию в Кишинёве и Институт искусств им. Гавриила Музическу. Творчество композитора включает в себя ряд кантат: „Белая радуга”, „Весна человечества”, „Голос человека”, симфоническую поэму „Сердце века”. Он также является автором одной симфонии, камерных инструментальных произведений, романсов, симфонической поэмы „Мама”, цикла для эстрадного оркестра „Городские ритмы”, хорового цикла „Марш-гигант”, четырёх струнных квартетов, эстрадных песен и т. д.

Еуджен Дога написал музыку для более чем 200 кинофильмов, в том числе „Свадьба во дворце”, „Один перед любовью”, „Десять зим за одно лето”, „Взрыв замедленного действия”, „Долгота дня”, „Дом для Серафима”, „Лэутары”, „Табор уходит в небо”, „Мой ласковый и нежный зверь”, „Анна Павлова”, „Прокрустово ложе” и других.

Еуджен Дога также является автором саундтреков к фильмам „Коза и трое козлят и „Мария, Мирабела”, к сериалу „Гугуцэ”. Он подписал музыку для таких спектаклей, как „На клочке родной земли”, „Жизнь прекрасна”, „Птицы нашей молодости, балеты „Luceafărul” и „Venancia”, оперу „Диалоги любви”.