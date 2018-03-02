Тудор Ульяновски об отношениях с Российской Федерацией, и о том, как они будут развиваться впредь

В интервью для портала ТРИБУНА министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски ответил на следующий вопрос: Как Вы оцениваете отношения с Российской Федерацией, и как они будут развиваться впредь?

«В любых отношениях, в том числе и дипломатических, есть взлеты и падения. Как говорил один из министров иностранных дел Румынии Ион Брэтяну: «Внешняя политика должна выстраиваться по отношению к России, а не против нее».

РФ несомненно важный игрок на региональном и мировом уровне, и потенциал торговых отношений с Россией огромен. Мы, конечно же, хотели бы, чтобы наши отношения были прагматичными и долгосрочными, а не эмоциональными», — заявил он.

Министр также напомнил, что недавно встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Конференции по безопасности в Мюнхене, с которым познакомился в 2014 году на Саммите министров иностранных дел СНГ в Бишкеке, когда был заместителем министра.

«В Мюнхене у нас состоялась конструктивная и продуктивная встреча. Возобновление наших дружественных отношений возможно лишь при взаимном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности обоих государств», — отметил Ульяновски.

Министр также считает, что «Российской Федерации следовало бы соблюсти обязательства по выводу своего военного контингента с территории нашей страны, предусмотренные Резолюцией Стамбульского саммита ОБСЕ в 1999 году». «В том, что касается урегулирования приднестровского конфликта, следовало выполнить договоренности, достигнутые в конце прошлого в Вене, под эгидой председательства Австрии в ОБСЕ», — добавил министр.

Андриана Кептине