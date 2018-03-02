Жадность Раду Ребежи не имеет пределов

Не прекращаются попытки разрушить исторический центр Кишинева. Столичные чиновники пытаются внести изменения в реестр исторических памятников местного значения по просьбе владельцев некогда уникальных зданий. Сноса исторического здания требует бывший футболист, ныне чиновник министерства образования, культуры и научных исследований. Его поддерживает Ион Штефаница, еще недавно выражавший готовность защищать город до последнего вздоха. Эволюция Штефаницы - от патритизма до позиции "все на продажу", от бессеребренника к сукину сыну - очень показательна для нашего города.

Так, в ходе заседания муниципального совета к голосованию был предложен проект исключения двух зданий в центре столицы из списка охраняемых местными властями. По словам главного архитектора Сергея Борозана, эти здания обветшали и не могут быть восстановлены, что якобы показали техэкспертиза и экспертиза академии наук. Единственным правильным решением является снос и перестройка.

Глава инспекции агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэница поддержал Борозана, заявив, что здания опасны, поскольку находятся в аварийном состоянии и могут разрушиться.

Одно из зданий находится на улице Букурешть, 71. В реестре оно пока занимает 123 строчку. Это бывший дом Якоба Гинкулова (Хынку) - ученого-просветителя, участника и создателя бессарабского школьного движения, выступающего за равное образование для всех. Второе здание находится на улице Сергея Лазо, 12 и построено в 1896 году.

К слову сказать, один из ходатаев исключения памятников из реестра является Раду Ребежа. В начале февраля он стал госсекретарем министерства образования, культуры и научных исследований в области молодежи и спорта. Раду в прошлом - известный молдавский футболист, он завершил карьеру в 2008 году и стал вице-председателем молдавской федерации футбола. В 2015 году был советником тогдашнего премьера Кирилла Габурича по проблеме молодежи и спорта.

Также стоит отметить, что этот дом стал предметом расследования. В конце прошлого года антикоррупционные прокуроры обвинили тогдашнего главу управления ЖКХ в примэрии Петру Гонтю в махинациях с муниципальным имуществом. По версии правоохранителей, в 2001 году Гонтя, в то время руководитель предприятия по управлению муниципальным жилищным фондом №13, поспособствовал передаче здания по улице Лазо в центре Кишинева в собственность заместителю департамента таможенного контроля Саве Маймеску и его жене.

За здание заплатили чуть более 18 тысяч лей, тогда как одна сотка земли в этом месте стоит 20 тысяч евро. По версии следствия, благодаря Гонте бизнесмены сэкономили, а бюджет лишился поступлений в 142 тысячи лей. Позднее недвижимость перепродали, и с 2006 года его собственником значится Раду Ребежа, который сейчас и сноса здания. Пока проект решения не набрал достаточное количество голосов.

Напомним, что реестр исторических памятников местного значения был принят в 2014 году. Как отметил Ион Штефэница, тогда в него не включили 185 зданий. В новом реестре остались 452 здания из 716 памятников местного значения. Из этого общего числа 79 зданийвключили в национальный реестр, признав памятниками национального значения. 94 здания снесли, их больше нет, и 91 здание перестроили, изменив настолько, что они больше не представляют ценности. Во многих случаях здания перестроили незаконно. Изменили фасад, партер, достроили еще один этаж. Естественно, это уже не памятник архитектуры.

Тогда же МСК утвердил и новый регламент, в том числе правила охраны памятников архитектуры. По документу владелец архитектурного памятника (местные власти или фирма) обязаны сохранить здание. Но уже и тогда советники говорили, что документразработали поверхностно и он никак не изменит ситуацию. На его разработку потратили полтора миллиона лей и утвердили с отрицательным заключением министерства культуры. Время показало, что регламент действительно не работает.

В конце прошлого года, вместе с принятием муниципального бюджета на 2018 год, советники приняли решение выделить средства на создание муниципального агентства наследия и туризма. Подобную структуру, которая бы отдельно отвечать за исторические памятники на городском уровне пытаются создать уже более 10 лет. Чем закончится новая попытка - покажет время.

Ольга ЗЛАТАЯ