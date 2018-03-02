Дмитрий Чубашенко: «Официальный Вашингтон отказался участвовать в русофобском шабаше ДПМ»

2 марта в Кишиневе состоится межпарламентский саммит по вопросам безопасности «Грузия, Республика Молдова и Украина: Восточное партнерство и текущие проблемы безопасности». Молдавские проправительственные эксперты анонсировали его как «начало диалога между тремя государствами, который мог бы заложить основу для механизмов сотрудничества в области безопасности». Участники встретятся 1 марта в Криковских подвалах. Завершится форум официальным ужином. Однако официальные представители администрации США в последний момент отказались участвовать в конференции.

Об этом написал в социальных сетях зампредседателя «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко. Он считает, что тем самым официальный Вашингтон «отказался участвовать в русофобском шабаше ДПМ».

По данным Чубашенко, в первом варианте программы среди участников конференции значилась помощник замгоссекретаря США Бриджет Бринк, которая является ответственной за страны постсоветского пространства. «Судя по программе и составу участников, конференция обещает стать самым настоящим антироссийским шабашем, проводимым под эгидой ДПМ Влада Плахотнюка и его фанатов из неправительственного сектора в Вашингтоне, - пишет политик. - Видимо, в последний момент официальные лица в США поняли, что лучше не пачкать себя участием в откровенно русофобской акции, проводимой в пиар-интересах коррумпированного, воровского, олигархического режима в Кишиневе».

Напомним, что Азербайджан, будучи участником ГУАМ, также отказался от участия в конференции. Член президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько объяснил это для Vz.ru тем, что конференция носит антироссийских характер, что не устраивает Баку. «Будет не ГУАМ, как прежде, а ГУМ, - считает Безпалько. - До сих пор все попытки создать антироссийские блоки на постсоветском пространстве заканчивались провалом: идея противостоять России исходила от Запада и противоречила экономическим интересам стран, ни одна из которых не является в прямом смысле субъектной и независимой».

По словам эксперта, обвинения в адрес Москвы в том, что она мешает «европейскому выбору» бывших республик СССР, надуманны: «И Молдова является членом ассоциации с ЕС, и Украина. Что-то пока не заметно больших экономических успехов у этих стран. Грузия получила безвизовый режим с ЕС еще раньше Украины. Однако при этом остается весьма бедной страной».