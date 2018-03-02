Оттягивание досрочных местных выборов создаёт Молдове очень плохой имидж на внешней арене

Досрочные местные выборы в муниципиях Кишинёв и Бэлць не отвечают интересам правящей партии. Оттягивание этих выборов создаёт Молдове очень плохой имидж на внешней арене. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стратегических инициатив (ИСИ) Владислав Кульминский в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

Как утверждает Кульминский, ссылки Центральной избирательной комиссии на финансовый фактор являются несостоятельными. Кроме того, оттягивание этих выборов сильно ухудшает имидж Молдовы на внешней арене, который и так не является позитивным. „Думаю, это даже может стать последней каплей, потому что мы и так уже находимся на грани гибридного государства”, - говорит Владислав Кульминский. По его мнению, правительство должно проявить крайнюю осторожность, поскольку никто не заинтересован в том, чтобы к Молдове относились как к автократическому государству.

Исполнительный директор ИСИ заявил, что с точки зрения закона он не видит, каким образом досрочные выборы в муниципии могут не состояться, но допускает, что в Республике Молдова возможно всё.

Заместитель председателя Либеральной партии Валериу Мунтяну отметил, что Избирательный кодекс, в сочетании с Законом о местной администрации, очень чётко предусматривает, что досрочные местные выборы организуются два раза в год, весной и осенью, но не позднее, чем за год до следующих выборов. „Но, очень чётко зная, что ДПМ и ПСРМ этого не хотят и попытаются пойти в обход, нынешние дни вызывают у всех очень большое волнение”, - утверждает политик.

По словам вице-председателя ЛП, он не понимает, для чего Центральная избирательная комиссия так долго сохраняет интригу вокруг этого вопроса. „С нашей точки зрения, она должна была в принципе назначить выборы в Кишинёве и Бэлць на 20 мая, а расчёты по поводу бюджета можно было сделать позже”, - считает Валериу Мунтяну.

28 февраля Центральная избирательная комиссия объявила о том, что она рассматривает запросы, поданные секретарями муниципальных советов в связи с отставками примаров Кишинёва и Бэлць, оценивает расходы, необходимые для организации досрочных местных выборов в двух этих населённых пунктах, которые не были запланированы в государственном бюджете, после чего, на своём открытом заседании, ЦИК примет решение по этому вопросу.