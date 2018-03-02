Чуря: зачем Додон едет в Америку

Политолог Корнелиу Чуря предположил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, каковы цели предстоящего визита Игоря Додона в США.

Игорь Додон планирует в начале июля совершить рабочий визит в Соединённые Штаты Америки по приглашению Президентa Всемирного Конгресса Семей Брайана Брауна. Уже состоялась встреча молдавского президента с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Республике Молдова Джеймсом Петтитом, на которой политики обсудили детали предстоящего визита.

Политолог Корнелиу Чуря предположил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, зачем Игорь Додон едет в США.

"Я думаю, что американцам хорошо известны взгляды молдавского президента, поэтому им интересно познакомиться с ним поближе и понять его. Я предполагаю, что визит будет не на самом высшем уровне, поэтому скорее всего это просто предлог, чтобы Игорь Додон к ним все-таки прилетел", — заявил политолог.

По словам собеседника, данная встреча будет выгодна обеим сторонам.

"Я думаю, что само поведение президента неоднозначно, поэтому американцам хочется узнать, как он будет действовать дальше. Мы четко видим его пророссийскую направленность, но в тоже время, он не позиционирует себя как антизападный политик, так вот американцам интересно узнать насколько это правда. Ну, и, конечно же, самому Додону стоит поехать, так как у него очень мало визитов в западном направлении, и необходимо дать понять, что его принимают во всех странах"

Молдавский президент также подтвердил свою позицию, что Молдова должна поддерживать диалог и развивать двусторонние отношения, как с Востоком, так и с Западом