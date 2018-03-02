2 Марта 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Дорожное движение будет приостановлено на некоторых улицах столицы
02.03.2018

Движение транспорта в столице сегодня будет ограничено. Связано это с проходящей в Кишинёве Межпарламентской конференцией по безопасности, а также с организацией марша в память о жертвах вооружённого конфликта на Днестре. 

Перекроют часть улиц Митрополита Варлаама, Михая Эминеску, Вероники Микле, Пушкина и проспект Штефана чел Маре. Движение также будет ограничено по улицам Мипрополита Бэнулеску-Бодони, Букурешть и Сфатул Цэрий.

А с десяти часов утра на проспекте Штефана чел Маре и Измаильской улице будет открыта только одна полоса. Водителей призывают соблюдать временные дорожные знаки.


 
Количество просмотров:
96
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.