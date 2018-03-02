Дорожное движение будет приостановлено на некоторых улицах столицы

Движение транспорта в столице сегодня будет ограничено. Связано это с проходящей в Кишинёве Межпарламентской конференцией по безопасности, а также с организацией марша в память о жертвах вооружённого конфликта на Днестре.

Перекроют часть улиц Митрополита Варлаама, Михая Эминеску, Вероники Микле, Пушкина и проспект Штефана чел Маре. Движение также будет ограничено по улицам Мипрополита Бэнулеску-Бодони, Букурешть и Сфатул Цэрий.

А с десяти часов утра на проспекте Штефана чел Маре и Измаильской улице будет открыта только одна полоса. Водителей призывают соблюдать временные дорожные знаки.