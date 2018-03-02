Щелкни корову по носу – она махнет хвостом

Молдавские власти критику Евросоюза восприняли как одобрение

Совет ЕС по иностранным делам 26 февраля опубликовал на своем сайте выводы о прогрессе Молдовы в выполнении обязательств в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также дал прогноз на предстоящие парламентские выборы.

Кишиневские власти удостоились похвалы только за возобновление переговоров с приднестровской стороной и принятие плана действий по укреплению межэтнических отношений. Все остальное по-прежнему жестко критикуется. Тем не менее, наша власть расценила принятый документ как комплимент качеству реформ и верности курсу. А вот оппозиция поддерживает решение ЕС заморозить 100 миллионов евро макрофинансовой помощи, обещанной Молдове.

Ни справедливого суда, ни борьбы с коррупцией

Авторы документа из 27 пунктов обеспокоены тем, что новое избирательное законодательство РМ не включает «некоторые ключевые рекомендации» Венецианской комиссии и ОБСЕ. Основная проблема Молдовы, говорится в отчете, - реформа системы голосования: на кандидатов могут влиять предприниматели или другие заинтересованные стороны.

Министры иностранных дел стран ЕС подвергли критике Кишинев и за «избирательную» юстицию: «Власти должны обеспечить беспристрастное функционирование правоохранительных органов и судебной системы. Представители Совета выражают озабоченность случаями преследования адвокатов, судей и политических оппозиционеров, что подрывает верховенство закона».

Нет результатов и в борьбе с коррупцией. Нет механизма конфискации, заморозки и возвращения украденных средств, проверки деклараций о доходах. Необходимо создать независимое управление по предотвращению отмывания денег. Пора вернуть миллиард.

Европе не нравится борьба с «российской пропагандой»

Свободы СМИ в Молдове как не было, так и нет, монополия процветает. Совет ЕС недоумевает: где обещанная аудиовизуальная реформа, которая обеспечит конкуренцию, необходимую для создания качественных и свободных СМИ.

Евросоюз раскритиковал закон о борьбе с пропагандой, который чреват «значительными негативными эффектами». По мнению ЕС, борьба с пропагандой и дезинформацией должна быть «пропорциональной» и «не должна препятствовать свободе СМИ и доступу к информации».

Еще министры иностранных дел стран ЕС указали на важность «выполнения закона об особом правовом статусе Гагаузии» и призвали приступить к утверждению компромиссных законодательных инициатив, принятие которых под различными предлогами парламент затягивает.

История успеха правящего клана?

Реакция молдавских властей напомнила афоризм Козьмы Пруткова: щелкни корову в нос – она махнет хвостом. Власть приветствовала выводы Евросоюза о ходе реформ в стране, заявив, что это - признание успеха реформ.

«Считаю, что наши европейские партнеры оценили наши усилия на законодательном уровне, - написал на своей странице в соцсетях спикер Андриан Канду. - … Оглядываясь на предыдущие выводы, очевидно, что РМ шла сейчас по конкретному европейскому пути, а достигнутый прогресс огромен… Мы в качестве законодателей продолжим добиваться продолжительных результатов для людей».

Спикера поддержал премьер. «Лично я верю в продолжение координации между РМ и ЕС», - заявил Павел Филип. А лидер ДПМ Влад Плахотнюк на своей странице в Facebook поблагодарил европейцев за поддержку: «Выводы Совета ЕС стимулируют нас продолжать взятые на себя реформы на европейском пути нашей страны. Мы по-прежнему стремимся работать на нужды граждан РМ и заверяем наших международных друзей, что в Кишиневе у них есть серьезные и реалистичные собеседники».

Итак, все для людей и ничего для себя…

К потоку славословия присоединились и политики, зависимые от тройки лидеров. Вице-спикер Валерий Гилецкий в эфире ток-шоу «Фабрика» на телеканале Publica похвалил молдавские реформы, а вице-премьер по европейской интеграции Юрие Лянкэ на пресс-конференции сообщил, что правительство «примет к сведению выводы ЕС о ситуации в стране, где отмечены позитивная динамика в некоторых областях, а также сферы, нуждающиеся в дополнительных усилиях». Лянкэ даже сказал, что Молдова добилась успехов в борьбе с коррупцией!

Совет Европы выписал свидетельство о смерти демократии в Молдове

У оппозиции по этому поводу иная точка зрения. Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду считает, что документ ЕС - свидетельство провала власти по всем направлениям, что каждый день ощущают граждане и что хорошо видно из Брюсселя. «Вместо того, чтобы принять срочные меры в связи с предупреждениями ЕС, власти игнорируют все сигналы тревоги и продолжают уничтожать шансы на процветание граждан. «Двойка» по всем статьям!», - написала она в соцсетях.

«Иного отношения к выводам ЕС и не следовало ожидать, - сказал в эфире Jurnal TV вице-председатель ПДС Александр Слусарь. – Они не хотят реформ, имитируя их проведение еще с 2006 года, когда были вместе с коммунистами у власти. С 2009 по 2016 годы они были во всех мыслимых и немыслимых альянсах и тоже не проводили никаких реформ. С 2016 года страной руководит одна персона, которая осознает, что реформа суда приведет его и правящий клан на скамью подсудимых. Поэтому продолжится и далее политика имитации реформ под прикрытием страшилок в виде русских танков».

«В выводах Совета ЕС указывается, что РМ как правовое демократическое государство под угрозой, - сказал депутат парламента от ЛП Лилиан Карп. – ЕС обеспокоен тем, что Молдова приближается к установлению авторитарного режима, а Совет ЕС открыто указал на то, что в стране грубо попираются демократические нормы».

Выводы Совета ЕС по иностранным делам - констатация деградации демократии в Молдове, свидетельство о смерти европейской интеграции, заявил политолог Алексей Тулбуре в эфире Jurnal TV.

По его словам, в Брюсселе понимают, что имеют дело с людьми, у которых нет ничего общего с европейскими ценностями, которые захватили государство и пытаются удержать его в неких пределах. «Это большой национальный позор: после девяти лет декларируемой европейской интеграции получить такой критичный документ», - сказал Алексей Тулбуре.

«Надеялись при помощи румынских социал-демократов всех обмануть и вырвать деньги»

Еще жестче высказались европейские чиновники. Депутат Европарламента от Румынии Кристиан Преда в эфире телеканала TVR-Moldova сказал: «Совет ЕС проанализировал ход реформ и принял достаточно жесткий документ, который оценивает все, что было и что не было сделано за 2017 год. В документе четко определено, что Молдова еще далека от выполнения десяти условий получения первого транша макрофинансовой помощи».

Преда добавил, что еще год назад предупреждал в Брюсселе премьера Филипа, но результата нет: «Молдавские власти надеялись при помощи румынских социал-демократов всех обмануть и в подарок получить деньги. Они много говорят, но мало сделали. Что сделано для расследования кражи миллиарда? Сколько денег удалось вернуть? Что предпринято для предотвращения отмывания денег?.. На эти вопросы нет ответов, поэтому и о предоставлении помощи говорить рано».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в интервью радиостанции «Europa Liberă» недвусмысленно дала понять, что вопрос о помощи зависит и от результатов парламентских выборов: «Решение о выделении Молдове первого транша макрофинансовой помощи будет принято после оценки выполнения условий экономической политики, а также политических условий».

Но почему же все думают, что проблема упирается в подачки Европы?

Николай Менюк