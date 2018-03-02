Потерянное поколение Молдовы: Как бывшая советская интеллигенция села на шею нынешней молодежи и заставила ее уехать

Не мы манкурты, а те, кто годами не желает «марать» трудовую книжку.

Знал ли Эрнест Хемингуэй, использовавший в одном из своих романов словосочетание «потерянное поколение», что в полной мере опишет им подавляющее большинство жителей Молдовы в XXI веке? Сомневаюсь... Однако это случилось.

И кто они — представители этого «потерянного поколения»? Спорить можно много. Лично меня неоднократно называли манкуртом, «Иваном, не помнящим родства», за то, что не понимаю значения слова «родина», не отмечаю 23 февраля, не симпатизирую советскому наследию и не вижу ничего зазорного в том, чтобы мои сверстники строили свою судьбу там, где пожелают. Все эти тезисы вызывают отторжение у многих людей старшего поколения, но ответные аргументы, как правило, сводятся к банальным эмоциям.

- Мы прекрасно жили в Советском союзе, а ты не знаешь и знать не можешь, как нам было! - говорят мне, и вполне справедливо. - Заканчивал университет — тебя распределяли, ты получал работу, потом квартиру, участочек...

Да, так было, хотя и приходилось квартиру или участочка ждать годами. Не суть. Я сейчас вообще о другом: о том, что после развала этой советской системы на обочине истории оказались люди, которые по большому счету не могут найти себе применение — это бывшая «советская интеллигенция».

Распределения нет, наказания за тунеядство тоже нет — работу себе не ищут. Во-первых, потому что «такую страну развалили!», конечно. А во-вторых, чтобы «не марать» трудовую книжку — будто отсутствие записей в ней делает ее благороднее...

Эти люди не учили и не учат государственный язык, потому что «в советское время все говорили по-русски, и не было никаких проблем», а сейчас «эти националисты» оккупировали все должности и посты, и пробиться больше никому невозможно. Хотя те, о ком я говорю, и не пытались.

Они осуждают нынешнюю молодежь за эмиграцию, придерживаясь принципа «где родился, там и пригодился». Они так говорят, но пользы от них нет ровным счетом никакой: ведь из актуальных знаний - только фантастическая «геополитическая грамотность» и знание о том, кто именно «организовал майдан на Украине», кто «сжег людей в Одессе» и почему «развалится Европейский союз».

Вот это и есть «потерянное поколение», а не мы, молодежь. У меня и моих сверстников энергии — полным-полно, и если мы решаем выплеснуть ее не в Молдове — то это наше право. Мы, по крайней мере, не вырождаемся... А многие из нас именно этих людей и содержат — и их это совершенно не смущает.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ