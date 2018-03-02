Дмитрий Волошин избран на пост главы Федерации Триатлона в Республике Молдова

На ежегодной ассамблее членов Национальной Федерации Триатлона в Республике Молдова, которая была проведена 5 февраля 2018 года, Дмитрий Волошин был избран в качестве нового президента этой организации.

Новый президент приступил к исполнению своих обязанностей 1 марта 2018 года.

“С 1 Марта 2018 года я вступаю в должность и, в первую очередь, хочу сказать, что для меня это большая честь и я уверен, что мы с моей командой оправдаем возложенные на нас ожидания по развитию триатлона в Республике Молдова.

Мы и дальше продолжим проводить спортивные мероприятия, чемпионаты, тренировать спортсменов, раздувать искры триатлона в нашей стране, чтобы через некоторое время у нас горел костер, вокруг которого будет собираться все больше и больше триатлетов, занимающихся этим удивительным видом спорта.

Благодарю за проделанную работу Дорина Алексей и его команду, и в ближайшем будущем мы опубликуем план развития Федерации Триатлона”.

Надо отметить, что Дмитрий Волошин не понаслышке знаком с экстремальными видами спорта, и триатлоном, в частности. Дмитрий участник многих марафонов, проводимых как у нас в стране, так и в мире: IronMan, зимний Марафон на Байкале, самый длинный однодневный ультра-марафон в ЮАР The Comrades, триатлон «Побег из Алькатраса». Отметим, что Дмитрий финишировал 88-м в гонке через пустыню Сахара, в которой участвовали 1100 человек. Последним соревнованием, в котором Дмитрий Волошин принимал участие, является ультрамарафон Рубикон, который проходил в период с 9 по 11 февраля 2018 года. Всего за три дня Дмитрий преодолел 169 марафонских километров.

Также Дмитрий является организатором самых крупных спортивных мероприятий в Молдове, таких как Кишиневский Международный Марафон, ультра-марафонская эстафета через всю Молдову Rubicon, заплыв на открытой воде Ghidighici Sea Mile, велогонка Chisinau Criterium. В прошлом году были организованы первые в Молдове соревнования по триатлону - Triatlon Triumph.

Команда Sporter выражает уверенность в том, что Дмитрий Волошин справится с возложенными на него функциями, и будет всячески способствовать тому, чтобы соревнования по триатлону в нашей республике вышли на качественно новый уровень.