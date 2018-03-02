Сегодня исполняется 26 лет со дня начала боевых действий на Днестре

Сегодня исполняется 26 лет со дня начала боевых действий на Днестре. По этому случаю в столице пройдут памятные мероприятия. Стартовали они с возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре и продолжились на мемориале "Вечность".

В сентябре 1990 года Тирасполь объявил о независимости региона, а спустя два года начался вооруженный конфликт. Контингент приднестровской гвардии и казачьих формирований напал на полицейский участок в Дубоссарах.

Так как в тот период у Молдовы не было армии, от Кишинева выступила полиция. На противоположной стороне воевали казаки, российские и украинские добровольцы. Решающую роль в конфликте сыграла российская 14-ая армия, в состав которой входило более шести тысяч военнослужащих.

Они принимали непосредственное участие в боевых действиях. Более того, приднестровская сторона использовала оружие с российских складов. Бои проходили в Дубоссарах, в селах Коржова, Кошница, Кочиеры, Роги, а также в Бендерах и Варнице. 21 июля 92-ого года президент России Борис Ельцин и президент Молдовы Мирча Снегур подписали в Москве договор о прекращении огня. Он предусматривал создание трех зон безопасности и присутствие в регионе совместных миротворческих сил.

Переименованные в Оперативную группу российских войск, остатки 14-ой армии до сих пор находятся на территории Приднестровья.По данным Министерства обороны, в вооружённом конфликте на Днестре погибли 286 человек, ещё 284 остались инвалидами.