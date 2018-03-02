Киркэ: Молдове нужна сильная армия

Республика Молдова нуждается в армии, которая превосходит приднестровскую армию в несколько раз, не для того, чтобы ее использовать, а чтобы иметь дополнительный аргумент и возможность разговаривать с этим сепаратистским регионом.



Об этом заявил директор Института рыночной экономики Роман Киркэ в студии передачи «Фабрика» на канале Publika TV, сообщает IPN.

В этой связи необходимо модернизировать Национальную армию. «То же самое с ядерным оружием. Его сила не в использовании, а в потенциале и угрозе использования. Вот почему Республика Молдова не может позволить себе быть пацифистской нацией, у нее должна быть хорошо подготовленная, хорошо оснащенная армия, которая никогда не будет использоваться, но будет готова к вмешательству в любой сложной ситуации», – отметил Роман Киркэ.

Политолог Виктор Гурэу считает, что на саммите, который состоится 2 марта в Кишиневе, необходимо обсудить проблемы безопасности, поскольку Республика Молдова входит в период непрерывных выборов. Это досрочные местные выборы и парламентские выборы в 2018 году, очередные местные выборы в 2019 году и президентские выборы в 2020 году. «Я считаю, что по этим причинам Игорь Додон, социалисты и коммунисты, полагаясь на поддержку Москвы в предстоящей парламентской кампании и не только, делают определенные заявления», – сказал Виктор Гурэу.

2 марта в Кишиневе проходит Межпарламентская конференция высокого уровня по вопросам безопасности «Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнерство и текущие вызовы безопасности». На конференции будут обсуждаться вопросы дезинформации, информационной безопасности, энергетики и текущие общие вызовы, экономический рост и верховенство права в странах Восточного партнерства.